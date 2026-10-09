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韓國天團BIGBANG今（9）日在台北大巨蛋開唱，出道20週年的他們，開場就帶來〈FANTASTIC BABY〉、〈HANDS UP〉、〈TONIGHT〉3首經典神曲，其中最讓老粉絲感動的，莫過於GD（G-Dragon、權志龍）重現15年前〈TONIGHT〉的「砸吉他」經典橋段。他先唱出「Tonight such a beautiful night」，接著走到延伸舞台，拿起吉他重重往地上一砸，4萬名觀眾瞬間爆出驚呼聲，沒想到GD還拿起砸壞的吉他抓頭，讓這段經典演出多了搞笑畫面。BIGBANG於2011年推出〈TONIGHT〉，這首歌不僅是當年紅遍亞洲的代表作，GD在舞台上砸吉他的橋段，更成為許多老歌迷難忘的經典畫面。當年他經常在歌曲尾聲拿起吉他，隨著音樂節奏狠狠砸向舞台，充滿爆發力的演出也成為〈TONIGHT〉的招牌橋段。如今相隔15年，BIGBANG再次把這首歌帶到台灣，連砸吉他的名場面都原汁原味保留下來。演唱會開場，BIGBANG先以〈FANTASTIC BABY〉點燃全場氣氛，太陽接著在〈HANDS UP〉高喊：「台北，舉起手來！」GD也不斷帶動觀眾：「大家舉起手來！準備好了沒？尖叫聲！」輪到第3首〈TONIGHT〉時，GD唱出第一句歌詞「Tonight such a beautiful night」，意思是「今晚是個多麼美麗的夜晚」，3人隨後走向延伸舞台，GD接過工作人員準備的吉他，先彈奏幾下，再隨著節奏用力砸向地面，熟悉的畫面讓全場4萬名VIP尖叫不斷。最有趣的是，GD砸完吉他後，還拿起已經損壞的吉他往頭上抓了幾下，讓原本帥氣的經典橋段瞬間變得搞笑。唱完開場3首歌曲後，GD也用中文向全場打招呼：「好久不見，好嗎？我是龍哥，BIGBANG終於回來了！」大聲則向歌迷表達思念，感謝大家來到演唱會，太陽也秀出台語「挖洗太陽」，不斷要求台下拿出更大的尖叫聲。