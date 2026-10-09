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▲中華民國與帛琉共和國聯合升旗典禮，由我國駐帛琉大使陳剛毅(右1)、帛琉總統惠恕仁(左2)、海巡署副署長許靜芝(左1)、海洋委員會處長李珊瑩，以及帛琉國務部長Gustav N. Aitaro、公共安全局長Curtis Elobt等雙方代表出席，帛琉台灣商會會長李志偉、旅帛僑胞與中央警察大學隨艦實習師生近百人與會。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲海洋委員會海巡署艦隊分署為迎接中華民國雙十國慶，在到帛琉共和國展開115年度遠航訓練及海巡外交任務的嘉義巡防艦飛行甲板上，舉行中華民國與帛琉共和國聯合升旗典禮。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲海洋委員會海巡署艦隊分署所屬嘉義艦、澎湖艦展開115年度遠航訓練及海巡外交任務。(圖／海巡署艦隊分署提供)

海洋委員會海巡署艦隊分署為迎接中華民國雙十國慶，於今(9)日，在到帛琉共和國展開115年度遠航訓練及海巡外交任務的嘉義巡防艦飛行甲板上，舉行中華民國與帛琉共和國聯合升旗典禮，台帛兩國國旗迎風飄揚，共慶雙十國慶，共同見證深厚邦誼。中華民國與帛琉共和國聯合升旗典禮，是由我國駐帛琉大使陳剛毅、帛琉總統惠恕仁、海巡署副署長許靜芝、海洋委員會處長李珊瑩，以及帛琉國務部長Gustav N. Aitaro、公共安全局長Curtis Elobt等雙方代表出席，帛琉台灣商會會長李志偉、旅帛僑胞與中央警察大學隨艦實習師生近百人與會，並共同見證兩國國旗在嘉義艦冉冉升起，不僅彰顯台帛長年緊密夥伴關係，亦象徵雙方在海洋安全與海事合作領域持續攜手前行，讓海巡艦艇在守護海洋之餘，更成為鏈結國際交流的重要橋樑。海巡署副署長許靜芝表示，海洋委員會海巡署為驗證海巡艦艇航行性能、強化跨艦協同及海上勤務能力，並深化國際海事交流，乃由艦隊分署4000噸級嘉義艦及1000噸級澎湖艦，共同執行115年度遠航訓練暨海巡外交專案，雙艦於日前啟航前往友邦帛琉共和國，展開遠航訓練與國際交流任務，並順利泊靠帛琉共和國馬拉卡港。許靜芝說，帛琉共和國總統惠恕仁伉儷繼8日出席在嘉義艦上舉辦的中華民國國慶酒會後，今(9)日再以聯合升旗儀式來迎接中華民國雙十國慶慶典的喜悅，展現台帛堅定友誼，也為此次海巡外交任務，寫下重要篇章。許靜芝並說，海巡署艦隊分署於114年首度派遣花蓮艦及台北艦完成第一次的遠航訓練及實習敦睦任務，累積雙艦編隊、遠洋勤務及國際合作經驗，此次115年度遠航訓練及海巡外交任務，再由嘉義艦與澎湖艦組成敦睦支隊接棒出航，延續海巡遠航訓練成果，也讓台帛海巡交流持續深化。許靜芝指出，我國與帛琉自2019年簽署「海巡合作協定」以來，持續透過聯合巡航、海難搜救演練及人員交流，深化各項合作，此次嘉義艦及澎湖艦訪帛琉共和國，除舉辦國慶酒會及聯合升旗典禮外，亦將與帛琉執法單位執行聯合巡航，進一步強化雙方海上執法及應變合作能力，攜手維護太平洋海域的安全與秩序。