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▲周杰倫送上花籃，預祝BIGBANG演出順利。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲周杰倫（左）跟GD有私交，去年還一起喝酒、看台北市風景。（圖／IG@jaychou）

▲麥當勞巧妙運用BIGBANG的歌名寫暖心卡片。（圖／記者陳雅蘭攝）

韓國天團BIGBANG今（9）日起，一連3天在台北大巨蛋舉辦出道20週年演唱會，單場吸引4萬名VIP（粉絲名）進場朝聖，總計12萬人支持。現場除了有大批粉絲應援，後台也擺滿各界送來的祝賀花籃，其中最引人注目的就是台灣天王周杰倫（周董），他特別送上以橘色、紅色花朵搭配金色氣球的花籃，卡片上寫著「Have a great show!」（祝演出成功！），署名「Jay Chou」，並準備氣球為BIGBANG送上祝福。其實周杰倫與GD（G-Dragon、權志龍）私下交情不錯，去年（2025）GD來台開唱後，還特地到周董豪宅喝酒、賞畫，兩人甚至一度傳出要合作推出新歌。GD去年（2025）7月來台在台北小巨蛋舉辦3場個人演唱會，結束後並未立即離台，反而現身周杰倫豪宅作客。周董當時親自在IG公開2人合照，只見GD與周杰倫開心舉杯，還一起站在陽台欣賞台北市景，周董更寫下：「我們溝通的共通語言就是藝術與美酒。」讓外界見識到兩大天王的好交情。值得注意的是，GD與周杰倫去年相聚後，隨即傳出2人有望合作推出新歌，消息讓華語與韓流歌迷相當期待，畢竟一位是華語樂壇天王，另一位則是韓國流行音樂代表人物，如果真的合作，勢必成為跨國樂壇大事；不過當時雙方都沒有正式證實合作傳聞，至今也未公布任何共同作品。其實GD與周杰倫的交情早在多年前就有跡可循，2019年周董就曾收到GD與Nike聯名推出的雛菊球鞋，2人過去也曾在巴黎時裝週同框。去年GD相隔8年再度來台開唱，2人趁著演唱會結束後喝酒敘舊，如今BIGBANG迎來出道20週年，周杰倫再度送上祝賀花籃；除了周董之外，台灣麥當勞也特別送花，卡片上寫著「BIGBANG所到之處，就是HOME SWEET HOME，一起在台北創造屬於我們的FLOWER ROAD吧」，巧妙融入BIGBANG的歌曲名稱。