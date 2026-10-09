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韓國天團BIGBANG今（9）日晚間在台北大巨蛋開唱，GD（G-Dragon、權志龍）去年（2025）才在同個場地承諾會帶著BIGBANG回來，今晚終於實現，自豪喊：「我早就說過～」而他當時因為中文發音不輪轉，原本想說「大棒」，竟不小心講成「大便」，讓現場4萬名粉絲笑翻！更好笑的是，GD、太陽隨後又拿大聲的鼻子開玩笑，形容台灣粉絲給予的愛與能量，就跟大聲的鼻子一樣大，讓大聲無奈跟著喊「BIG NOSE」，3人一搭一唱的互動成為演唱會爆笑橋段，但這只是為了要演唱新歌〈BiiiG〉鋪哏而已。BIGBANG唱完〈SOBER〉後，GD突然消失在舞台上、跑回後台，留下太陽與大聲和觀眾聊天，大聲先是稱讚：「台北Amazing，是最Best的！」現場還突然哼唱起〈LA-LA-LA〉讓歌迷跟著回應。不久後GD終於回到舞台，一邊擦汗一邊回憶，去年自己獨自在大巨蛋開唱時，就告訴台灣粉絲，未來一定會帶著BIGBANG回來，如今真的實現約定，讓他開心表示：「今天我回來了！」當時GD想用中文說出BIGBANG時，卻突然卡詞，不斷重複「B……B……」，還試著說出中文的「大棒」，沒想到發音不標準，竟意外變成「大便」，讓當時掀起一陣討論。太陽也在一旁幫忙接話，問粉絲：「你們知道他說的是什麼嗎？」全場尖叫後，GD則笑著反問：「真的嗎？」沒想到GD下一秒又把話題轉到大聲身上，突然說：「大到像大聲鼻子！」太陽立刻接話，表示自己在台北得到很多力量、能量與愛，「就像大聲的鼻子一樣大！」接著GD與太陽開始一人一句喊「BIG」、「NOSE」，讓被夾在中間的大聲只能無奈跟著說：「BIG NOSE....」眼看演唱會逐漸接近尾聲，太陽也感嘆時間過得太快，預告接下來只剩3首歌曲，並問全場準備好開派對了沒，隨後3人接連帶來〈WE LIKE 2 PARTY〉、新歌〈BiiiG〉及〈HOME SWEET HOME〉。