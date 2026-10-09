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▲統一獅洋投喬登本季對中信兄弟3場出賽繳出3勝、對戰防禦率0.53的好表現。（圖／統一獅提供）

中信兄弟距離台灣大賽只差1勝！中職季後挑戰賽G1今（9）日以4：1擊敗統一7-ELEVEn獅後，兄弟連同保送勝取得2勝0敗聽牌優勢，明（10）日下午5時05分移師台南亞太棒球場，將由菲力士（Felix Pena）對決喬登（Jordan Balazovic）。菲力士力拚幫助兄弟關門，統一則押上本季對兄弟3戰全勝的喬登延續戰線。今年季後挑戰賽採5戰3勝制，下半季冠軍兄弟先獲得1勝優勢，因此首戰贏球後，已率先取得2勝。兄弟若在G2再下一城，就能晉級台灣大賽，對上上半季冠軍、全年勝率第一的味全龍。統一則必須贏下明天的比賽，才能將系列賽帶回洲際球場。對獅隊而言，G2也是本次挑戰賽唯一一場主場賽事，能否在亞太留下勝利，將決定球季是否繼續。兄弟將晉級重任交給菲力士。他本季12場先發投了68.1局，戰績0勝4敗、防禦率3.56，送出56次三振、32次保送，整季尚未拿到勝投。不過，例行賽最後一場出賽內容不差，10月3日對富邦悍將用104球投滿6局，僅被敲4支安打，送出8次三振、1次保送，沒有失分，卻仍無關勝敗。去年效力統一時，菲力士繳出10勝3敗、防禦率1.91的成績，如今轉披黃衫，在季後賽對上前東家，更添話題。本季他對獅隊先發4場，戰績0勝2敗、防禦率4.98，21.2局投出14次保送；能否減少保送上壘、避免讓獅隊串聯攻勢，將是這場先發的重要課題。統一的續命希望寄託在喬登身上。這名加拿大右投本季21場先發拿下8勝4敗、防禦率1.64，尤其對兄弟具有出色壓制力，3場先發全數取得勝投，合計17局僅失1分自責分，對戰防禦率低至0.53。總教練林岳平在G1賽前就宣布，第二戰交由喬登先發。他表示，布雷克與喬登的穩定性、對兄弟的壓制力較理想，因此將最好的投手安排在前兩戰。如今統一已退無可退，喬登除了要壓低失分，也需要打線提供足夠支援，才能將對戰優勢轉化為關鍵勝利。兄弟G1首局靠連續安打與保送攻下3分，搭配勝騎士（Mario Sanchez）7局失1分的優質先發，搶下聽牌優勢。面對對戰成績更出色的喬登，兄弟能否延續攻勢串聯，將是提前晉級的關鍵。統一首戰只拿到1分，明天除了期待喬登穩住局面，也需要邱智呈、林佳緯、陳傑憲等打者創造上壘機會，並在得點圈把握攻勢。兄弟力拚兩場比賽結束系列賽，獅隊則要在主場守住最後一道防線。