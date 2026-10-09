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2026年中華職棒季後挑戰賽今（9）日開打，中信兄弟在洲際棒球場靠著投打出色發揮，以4：1擊敗統一獅贏球。統一這一場比賽在首局就丟掉3分，關鍵第5局本有機會一鼓作氣追平，但卻因為雙殺打最終只得到1分，成為敗北關鍵，賽後總教練「餅總」林岳平也認為這兩局就是勝負關鍵，也稱讚兄弟游擊手江坤宇的雙殺守備瓦解了獅隊攻勢。今天雙方先發投手的表現都不錯，最終也是在有限的分差中分出勝負，布雷克今天在首局丟掉的3分尤其關鍵。對此林岳平認為林子豪的守備對前者影響很大，「因為那顆球有機會接到，如果接到會雙殺，沒接到後連兩支安打導致失分，這對布雷克跟我們統一來講是不好的開局。」除了投手和守備在這場比賽發揮稍微不如兄弟之外，統一此役的打擊也發揮不理想，9支安打卻只換到了1分。特別是在第5局3支安打之間夾著一次雙殺打，讓該局只有1分進帳。林岳平表示，球隊那一局做了一個打帶跑戰術，但被兄弟游擊手江坤宇漂亮守備化解，加上打帶跑戰術把球往中間打是比較不好的方向，後續安打或長打就沒有產生這麼好的串聯，不然是有機會追平的。