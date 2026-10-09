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▲BIGBANG在演出尾聲放了長達30秒的煙火。（圖／讀者提供）

台北大巨蛋竟然放煙火了！韓國天團BIGBANG今（9）日晚間舉辦出道20週年演唱會，成為首個在台北大巨蛋施放舞台煙火的韓國團體，開場第一首〈FANTASTIC BABY〉就直接施放約10秒煙火，震撼4萬名觀眾，沒想到接近尾聲演唱〈HOME SWEET HOME〉時，竟再度加碼約30秒的煙火，隨著音樂節奏連續施放，讓整座大巨蛋瞬間沸騰。過去周杰倫、張惠妹在大巨蛋開唱時，也曾使用室內安全煙火，雖然規模不算龐大，但近距離看依舊相當震撼，如今BIGBANG也把這項舞台效果搬進大巨蛋。BIGBANG一開場就以2012年推出的〈FANTASTIC BABY〉揭開序幕，GD、太陽、大聲3人從升降舞台現身，熟悉的旋律一響起，4萬名粉絲立刻跟著大合唱，舞台也隨著歌曲高潮施放約10秒煙火，火光與音樂節奏搭配，讓演唱會從第一首歌就充滿震撼效果。接著3人連唱〈HANDS UP〉、〈TONIGHT〉，GD還重現15年前〈TONIGHT〉的經典砸吉他橋段，讓不少老歌迷感動不已。演唱會進入後半段，BIGBANG換上黑色系皮衣再度登場，舞台大螢幕突然閃過熟悉的紅色畫面，這正是過去〈BANG BANG BANG〉登場前的經典視覺設計，讓粉絲光看畫面就知道接下來要唱哪首歌。3人隨後接連帶來〈BANG BANG BANG〉、〈STUPID LIAR〉、〈SOBER〉，還分別走向舞台左右兩側與延伸舞台，近距離向不同區域的觀眾打招呼。唱到〈SOBER〉時，大聲與GD原本正開心對唱，太陽卻突然把兩人推開，接著轉身倒地、獨自獻唱，逗趣互動讓台下笑聲不斷。而當晚另一波煙火高潮則出現在〈HOME SWEET HOME〉，這是首由GD、太陽、大聲睽違7年多再合體製作的歌曲，對等待BIGBANG合體多年的粉絲別具意義，3人唱到歌曲高潮時，舞台後方突然施放煙火，而且時間長達約30秒，比開場更加盛大，火光接連在舞台上綻放，讓4萬名觀眾一邊尖叫、一邊跟著合唱。