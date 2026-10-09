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在短期賽制的季後挑戰賽中，守備穩定度往往是決定勝負的絕對關鍵。中信兄弟在G1以4：1擊退統一7-ELEVEn獅，除了首局迅速突破獅隊先發投手布雷克攻下3分大局外，全場0失誤的完美守備更是奠定勝基的關鍵。兄弟在下半季最後幾場比賽火力凶猛，10場比賽狂轟67分，但今天晚上，他們卻是靠著投手戰力和守備擊敗統一和布雷克，拿下一場紮實的大勝。過往多以打擊火力著稱的「魚柱」曾頌恩，此役在洲際棒球場的左外野防區展現出令人驚豔的守備安定感。他單場包辦了高達9次的外野飛球接殺，彷彿在左外野張開了一面巨大的「魚網」。最關鍵的時刻出現在6局上，他以一次精彩的「草上飛」滑接美技，幫助先發投手勝騎士完成乾淨俐落的三上三下。與他有師徒情的總教練平野惠一賽後直言，棒球不能只靠投手贏球，曾頌恩確實抓下這些出局數，是左右比賽走勢的隱形功臣。說到中信兄弟的守備，自然不能漏掉防守中樞江坤宇。他在在2025年1月24日與球團正式簽下一紙10年總值1億4788萬元破紀錄大約，當時兄弟領隊劉志威就直言球隊立足於中線，而江坤宇毫無疑問是球隊中線的靈魂人物，此話一點不假。過去幾年無論是在國際賽、還是職棒，江坤宇的手套極少失靈，大聯盟級的守備水準讓球迷賞心悅目，而今天這場比賽最關鍵的第5局，也是靠他讓統一獅吃了「悶彈」，無法打回大量分數。五局上獅隊展開反撲，靠著邱智呈的長打追回1分，並試圖啟動打帶跑戰術擴大戰果。然而，江坤宇展現出極佳的防守站位與球感，行雲流水地策動了一次關鍵雙殺，硬生生截斷了統一獅的攻勢。獅隊總教練林岳平賽後坦言，那次戰術往中線打的方向並不理想，而江坤宇的漂亮守備直接化解了獅隊的攻勢，成為統一獅無法串聯追平的致命傷。一場優質的防守戰，來自於投、捕與野手的完美互信。本場MVP勝騎士主投7局僅失1分並送出6次三振，他賽後將功勞歸給捕手高宇杰與教練團的策略擬定，強調自己只是確實執行，並特別點名感謝江坤宇與曾頌恩的美技相挺。相較於統一獅在一局下因內野守備瑕疵而導致後續失血，中信兄弟則完美詮釋了「守備帶動贏球」的棒球真理。