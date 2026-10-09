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▲GD（右一）是第一個下跪的成員。（圖／讀者提供）

📌大聲感言全文：

📌太陽感言全文：

📌GD感言全文：

▲BIGBANG三位成員退場前，一起下跪行大禮。（圖／讀者提供）

「如果沒有你們，我們根本不可能走到今天！」韓國天團BIGBANG今（9）日在台北大巨蛋舉辦出道20週年演唱會，首場約晚間9點圓滿落幕，GD、太陽、大聲在演出尾聲輪流吐露心聲，回想團體曾歷經長達7年多沒有推出新作品的日子，如今終於能再次站在同個舞台，與4萬多名VIP（粉絲名）一起慶祝20週年，太陽感性表示：「能夠迎來出道20週年，簡直就像奇蹟一樣。」GD也坦言，自己已經等待這一刻好多年；最後3人演唱〈STILL LIFE〉（春夏秋冬），保留前成員T.O.P.的原聲，並一一跪地向台灣粉絲行大禮，感動全場歌迷。謝謝你們邀請我來，今天留下了難以忘懷的回憶。最近這段時間，我總是不斷的說謝謝，因為我真的非常感激，自己能夠持續做這件事長達20年。當然，我也不會把這一切視為理所當然。你們知道嗎？我覺得自己現在的狀態是有史以來最好的，不管是身體還是心理。我不是說字面上那種性感啦！我是說，我現在的心理和身體狀況都很好，很適合我們的演出。但我很清楚，我的痛苦不會就這樣消失，所以我覺得，現在的自己正處於人生至今最好的階段，而你們就是促成這一切的重要原因。我愛你們，台北！對，這是我的人生座右銘，最重要的事情，就是守護最重要的事物。對我來說，最重要的就是我們彼此分享的愛，我想繼續為你們唱歌，也想繼續站在這個舞台上愛著你們。謝謝你們今晚來到這裡，讓這個時刻變得如此特別，謝謝你們。每一次站上舞台表演，我最在乎的事情，就是讓你們開心，所以我希望，你們今晚都度過了一段難以忘懷的時光。我向你們保證，直到我人生的最後一天，我都會繼續努力讓你們幸福。（成員開玩笑：愛你啦，兄弟！你根本不需要麥克風！）所以我的名字叫做大聲！我愛你們！ 今晚我真的、真的過得非常開心。 謝謝你們，台北！大聲！我是大聲！好，我不知道該怎麼形容現在的心情。但對我來說，能夠迎來出道20週年，簡直就像奇蹟一樣。今年一開始，我就告訴自己將近1000次，我要盡我所能，把從你們身上得到的愛全部回報給你們，我想要把這些愛全部還給你們，但這恐怕還需要非常、非常長的時間。但有一件事情，我非常確定，如果沒有你們的愛與支持，我們根本不可能迎來這個20週年。所以拜託你們，一定要記住這件事，你們就是我們今天能夠站在這裡的原因。這20年來，如果沒有你們，我們根本不可能走到今天，知道了嗎？謝謝你們，台北！多蝦！我覺得……我覺得很開心，真的非常幸福，能夠在這個時刻站在這裡，我真的非常開心。因為我們終於能夠一起慶祝出道20週年。所以，對啊，真的沒有比這更棒的事情了。自從幾年前，我的靈魂重新回來之後……幾年前……我就一直、一直在等待這個時刻。所以我才不斷努力思考，想出一個完整的大計畫，把屬於我們的黃金歲月重新帶回來。不只是為了我們自己，而是為了我們所有人，對，就是這樣。這才是這一切真正的意義，你懂我在說什麼吧？終於！BIGBANG真的強勢回歸了！而且還帶來了我們有史以來規模最大的世界巡迴演唱會，就在今晚，在這裡，台北大巨蛋！我們終於能夠真正、真正的聚在一起，共同慶祝BIGBANG出道20週年，而我們才剛剛開始而已。說真的，沒有比這更棒的事情了，而且你們知道嗎？到目前為止，我們才推出一首單曲而已。所以這場演出還得繼續下去，對吧？不是嗎？對吧？我們再看看吧！可能會有什麼……我也不知道啦。但也許……也許……也許吧，對啊，我不知道。不管未來會發生什麼事，有些事情始終都不會改變，就像我們一樣。所以，獻給今晚在場所有的VIP們，台北！我打從心底，真的非常感謝你們！我愛你們！