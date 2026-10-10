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2026年NBA中國賽首戰在澳門登場，火箭以135：117擊敗獨行俠，杜蘭特（Kevin Durant）獲得現場MVP歡呼，不過獨行俠新星弗拉格（Cooper Flagg）同樣吸睛。他上半場攻下19分，其中第2節獨拿17分，美媒也點名，弗拉格在攻守兩端都展現存在感，成為獨行俠此役最大亮點。若只看首戰現場反應，杜蘭特仍是最能引爆情緒的球星。這場中國賽他出賽17分鐘，9投4中拿下8分、2助攻、1阻攻，數據並不突出，但澳門球迷仍在比賽中送上MVP歡呼。杜蘭特賽後也特別提到，海外球迷給予球員的欣賞與尊重，讓他感到相當特別。如果說杜蘭特吃的是「巨星記憶」，弗拉格則靠比賽內容搶鏡，他在中國賽首戰上半場就攻下19分，其中第2節獨拿17分，獨行俠雖以18分差輸球，但弗拉格讓這場比賽多了「新世代接班」的看點。美媒《Mavs Moneyball》也指出，這場比賽對獨行俠來說更像是年輕球員展示舞台，弗拉格在攻守兩端都展現存在感，是球隊少數正面收穫之一。厄文首戰並未出賽，但他在中國賽期間仍有高度關注。路透社報導，厄文因2025年3月右膝前十字韌帶傷勢長期缺陣，這次中國賽被視為他重返比賽的重要節點，他本人也表示期待重新回到場上。澳門活動周期間，厄文也與杜蘭特、弗拉格一同參與社區與球迷活動。亞洲博彩簡報報導，厄文受訪時形容自己對在澳門比賽感到興奮，也稱讚當地球迷熱情。