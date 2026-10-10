我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA中國賽重返澳門，休士頓火箭與達拉斯獨行俠在威尼斯人綜藝館交手，場邊同樣星光熠熠，成龍、林書豪（Jeremy Lin）等名人現身，讓這場季前賽更像一場體育娛樂秀。不過，NBA中國賽的意義不只在於球星來訪與球迷尖叫，背後牽動的是NBA重返中國市場、澳門發展非博彩收入，以及亞洲球迷經濟的重新連結。NBA曾長年把中國視為海外最重要市場之一，但2019年因前火箭總管莫雷（Daryl Morey）推文風波，中國轉播、贊助與商業合作一度急凍。根據《路透社》報導，NBA總裁蕭華（Adam Silver）曾估計，相關風波讓聯盟損失約4億美元，季前賽中國行也因此中斷多年。NBA中國賽重返澳門，不能只看成一般海外季前賽。它更像是聯盟在亞洲重新鋪路的訊號。2025年太陽與籃網率先在澳門交手，是NBA自2019年後首次回到中國舉辦比賽；2026年再由火箭與獨行俠接棒，代表這不是一次性活動，而是NBA希望恢復長期市場存在感。澳門選在威尼斯人綜藝館舉辦NBA中國賽，也有明確城市經濟邏輯。根據《路透社》報導，NBA與金沙中國合作，在澳門舉辦賽事與相關球迷活動；這也符合澳門近年推動非博彩收入的方向。當地博弈業者已承諾投入大量資金發展娛樂、醫療與其他非博彩項目，NBA中國賽正是體育娛樂化的一部分。澳門不只想讓球迷進場看比賽，也希望他們順便住宿、餐飲、購物、看表演，甚至參加球迷日與周邊活動。NBA帶來的是一整套「賽事＋明星＋城市觀光」的消費場景，這也是現代大型體育賽事最值錢的地方。中國賽的商業價值，不只靠場上球員。NBA官方社群釋出的內容中，足球金童貝克漢（David Beckham）、武打巨星成龍、林書豪等名人現身場邊，前NBA球星與娛樂名人同框，也讓比賽從單純季前賽升級為社群話題。對華人球迷來說，林書豪的出現尤其有感。他代表的是亞洲球迷與NBA之間曾經最強烈的情感連結之一；成龍則是國際娛樂符號。當這些人物與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、弗拉格（Cooper Flagg）同場出現，NBA賣的就不只是籃球，而是「我在現場看見全球明星」的稀缺感。NBA和傳統單場賽事最大不同，在於它不是只靠門票賺錢。海外市場真正重要的，是轉播、串流、社群短影音、球衣周邊、品牌贊助與球星個人影響力。中國賽只是入口，後面連著的是整季內容消費。NBA官方也把2026年中國賽包裝成一整週活動，包括場上比賽與場外球迷體驗，火箭與獨行俠在10月9日、11日於澳門進行兩場季前賽，期望讓球迷不是只看48分鐘比賽，而是在賽前、賽中、賽後都持續接觸NBA品牌。對NBA來說，亞洲市場仍是不能放棄的金礦；對澳門來說，NBA是推動非博彩娛樂經濟的國際招牌；對球迷來說，這是少數能近距離接觸世界級球星的機會。中國賽重返澳門，表面上是季前賽，實際上是NBA重新檢驗亞洲市場溫度的一次大型商業測試。