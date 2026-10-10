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西部南向用路人12點後出發 國5北向9點前要出門

國慶日連假第2天，高公局說明，目前全國道路況皆大致正常，截止今（10）日上午7時，預判今日上午重點壅塞路段包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統等路段。高公局指出，昨（9）日全日交通量為106.5百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，昨日路況除國1高架楊梅端至新竹系統；國3三鶯至龍潭車多壅塞外，其餘路段大致正常；預估今日交通量為107百萬車公里。高公局說明，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。13至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局預判，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。經檢討中秋節及教師節連假疏運成果，高公局強調，國慶日連假加強疏導措施：精進時間與空間分流移峰填谷、精進事故處理時間、控制車流並適時擴增道路容量、大眾運輸分流，國道提前啟動匝儀並視狀況實施更嚴格的管制。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，另氣象署預報顯示連假期間午後有降雨機率，雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。