星巴克客製化飲料要開始收費了！台灣星巴克在官網最新公告，從10月12日起，將調整部分客製化服務收費，包括飲料去冰、少冰補滿牛奶或者補飲料的話，每項加收15元，還有包括加鮮奶油、抹茶液等也是要加收15元，政策在社群上引爆討論，不少常客表示：「這真的有點太扯，不少冰的話冰塊根本太多」、「我不要鮮奶油也沒有少收我15元啊....。」
星巴克客製化飲料要收費了！去冰、少冰補滿都要加收15元
台灣星巴克最近在官網貼出最新公告表示：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合，同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇，自2026年10月12日起，將調整部分客製化服務收費方式，感謝您的理解與支持」
根據最新公告內容，客製化收費標準包括常見的「冰量調整少冰、去冰如果要補奶或補飲料，加15元」、「濃縮咖啡升級特選濃縮咖啡或多加一份濃縮咖啡，加15元」、「飲品加入風味糖漿，總計6種口味糖漿，每項限一份，加15元」。
除此之外，奶類選擇也是一共有6種，其中如果要升級成「燕麥奶」或者「杏仁堅果奶」一份則跟原本先前一樣要加20元；飲品要加入高蛋白雲朵香草風味、可可風味一份則要加60元。
去冰、少冰補滿都加錢！星巴克常客超傻眼：不要鮮奶油也沒少收15元
政策曝光之後，立刻在社群引起常客廣大討論，不少人表示「去冰補滿也要加錢，這真的太離譜了」、「去冰補滿已經是最基本的，連這個都要多收15元，那冰塊可以放少一點嗎？」、「星巴克冰塊一大堆，還敢多收15元，真的是太扯」、「買星冰樂不要鮮奶油也沒有少收15元啊....超級不合理」、「其他的都能接受，畢竟加料多給錢，但少冰補滿飲料要收錢完全不能接受耶！」
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台灣星巴克最近在官網貼出最新公告表示：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合，同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇，自2026年10月12日起，將調整部分客製化服務收費方式，感謝您的理解與支持」
除此之外，奶類選擇也是一共有6種，其中如果要升級成「燕麥奶」或者「杏仁堅果奶」一份則跟原本先前一樣要加20元；飲品要加入高蛋白雲朵香草風味、可可風味一份則要加60元。
去冰、少冰補滿都加錢！星巴克常客超傻眼：不要鮮奶油也沒少收15元
政策曝光之後，立刻在社群引起常客廣大討論，不少人表示「去冰補滿也要加錢，這真的太離譜了」、「去冰補滿已經是最基本的，連這個都要多收15元，那冰塊可以放少一點嗎？」、「星巴克冰塊一大堆，還敢多收15元，真的是太扯」、「買星冰樂不要鮮奶油也沒有少收15元啊....超級不合理」、「其他的都能接受，畢竟加料多給錢，但少冰補滿飲料要收錢完全不能接受耶！」