星巴克客製化飲料要開始收費了！台灣星巴克在官網最新公告，從10月12日起，將調整部分客製化服務收費，包括飲料去冰、少冰補滿牛奶或者補飲料的話，每項加收15元，還有包括加鮮奶油、抹茶液等也是要加收15元，政策在社群上引爆討論，不少常客表示：「這真的有點太扯，不少冰的話冰塊根本太多」、「我不要鮮奶油也沒有少收我15元啊....。」

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星巴克客製化飲料要收費了！去冰、少冰補滿都要加收15元

台灣星巴克最近在官網貼出最新公告表示：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合，同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇，自2026年10月12日起，將調整部分客製化服務收費方式，感謝您的理解與支持」

▲台灣星巴克最近在官網貼出最新公告，客製化服務飲品要收費，其中「冰量調整少冰、去冰如果要補奶或補飲料，加15元」。（圖/台灣星巴克官網）
▲台灣星巴克最近在官網貼出最新公告，客製化服務飲品要收費，其中「冰量調整少冰、去冰如果要補奶或補飲料，加15元」。（圖/台灣星巴克官網）
根據最新公告內容，客製化收費標準包括常見的「冰量調整少冰、去冰如果要補奶或補飲料，加15元」、「濃縮咖啡升級特選濃縮咖啡或多加一份濃縮咖啡，加15元」、「飲品加入風味糖漿，總計6種口味糖漿，每項限一份，加15元」。

除此之外，奶類選擇也是一共有6種，其中如果要升級成「燕麥奶」或者「杏仁堅果奶」一份則跟原本先前一樣要加20元；飲品要加入高蛋白雲朵香草風味、可可風味一份則要加60元。

去冰、少冰補滿都加錢！星巴克常客超傻眼：不要鮮奶油也沒少收15元

政策曝光之後，立刻在社群引起常客廣大討論，不少人表示「去冰補滿也要加錢，這真的太離譜了」、「去冰補滿已經是最基本的，連這個都要多收15元，那冰塊可以放少一點嗎？」、「星巴克冰塊一大堆，還敢多收15元，真的是太扯」、「買星冰樂不要鮮奶油也沒有少收15元啊....超級不合理」、「其他的都能接受，畢竟加料多給錢，但少冰補滿飲料要收錢完全不能接受耶！」

▲星巴克調整客製化收費標準，去冰、少冰補滿飲料或牛奶都要多收15元，引起常客廣大討論。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克調整客製化收費標準，去冰、少冰補滿飲料或牛奶都要多收15元，引起常客廣大討論。（圖／記者蕭涵云攝）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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