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▲因應明日下午的「超尖峰」人潮，高鐵13時至21時每小時均有自台中站發車北上列車。（圖／高鐵提供）

台灣高鐵針對國慶收假日搭乘建議

台中以北(桃/竹/苗/中)地區北上旅客

13時至21時，每小時之04分均有1班由台中站發車之北上列車，14時4分至21時4分發車的列車均配置9節自由座，沿途停靠各站

14時21分、16時21分別加開由台中站發車之北上列車，配置11節自由座，沿途停靠各站

14時21分、16時21分別加開由台中站發車之北上列車，配置11節自由座，沿途停靠各站 嘉義、雲林、彰化站北上旅客

17時45分加開由嘉義站發車北上列車，配置11節自由座，沿途停靠各站

車次編號百位數為6或8列車

17時45分加開由嘉義站發車北上列車，配置11節自由座，沿途停靠各站 車次編號百位數為6或8列車 左營、台南站北上台中及雙北地區旅客

車次編號百位數為1或2的直達車

▲高鐵明（11）日全天總計將開出超過100班次北上列車。（圖／高鐵提供）

國慶收假日預估將有大量旅客搭車北返，高鐵明（11）日全天總計將開出超過100班次北上列車，因應明日下午的「超尖峰」人潮，13時至21時每小時均有自台中站發車北上列車；另外有一班8822車次以嘉義站為首發車站。高鐵今（10）日表示，因應明日下午起的超尖峰人潮，13時至21時每小時均有自台中站發車的北上列車，同時將特別加開全車自由座列車，其中一班為8822車次以「嘉義站」為首發車站，17時45分發車，讓嘉義、雲林自由座旅客能夠快速上車、舒適搭乘，進一步達成自由座旅客分流目的。高鐵提到，依照過往疏運經驗，已安排明日下午13時至21時，自台中站每小時04分提供一班北上列車，其中14時起發車列車，均配置9節自由座；另外，再透過「特別調度」措施，加開全車自由座列車，商務車廂除外，總計自14時至18時間，將有8班次配置擴大自由座車廂（9節或11節）的列車，有停靠台中以北各站。高鐵說，疏運期間持續啟動「運具聯防」機制，即時監控自由座人潮，並與台鐵保持橫向聯繫，適時透過雙鐵運能互相支援及資訊協調，引導旅客選擇適當運具，提升整體疏運效率。高鐵提醒準備利用自由座的旅客，出發前務必先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App以及LINE TODAY「生活頻道」，查詢「自由座等候時間」預估燈號，掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，避開尖峰時段、選擇綠燈時段搭車，或利用其他交通運具分流搭乘，以免久候。高鐵各車站已增派人力全力疏運旅客，並將加強引導對號座旅客優先上車。