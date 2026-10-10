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曾是綜藝節目《大學生了沒》固定班底的「小胖」羅世棠宣布結婚！如今以「MC羅哥」身分活躍於活動主持及職籃球場的他，在社群公開與妻子的合照，寫下：「從此以後，是我們。」短短一句話宣告邁入人生新階段，也讓超正老婆跟著曝光。羅世棠這次分享結婚喜訊，寫下「從此以後，是我們」表達與另一半攜手生活的心意。羅世棠與妻子到台北市大安戶政事務所辦理結婚登記，正式成為夫妻，也曬出與兩隻貓咪「一家四口」合照，留下這個重要日子的紀念。隨著夫妻合照公開，妻子的亮眼外貌也成為焦點，兩人一起入鏡留下成為人生伴侶的重要紀念。至於妻子的身分、兩人交往經過及婚宴安排並沒有透露，他以簡單又甜蜜的方式與大家分享升格人夫的好消息。羅世棠過去以「小胖」之名參與《大學生了沒》，是許多觀眾熟悉的節目班底。離開節目後，他曾經營燒肉餐廳，也投入藝人經紀及活動主持工作，逐漸走出不同於螢光幕前的職涯。如今他以「MC羅哥」身分擔任職業籃球主場主持人，也主持音樂節及大型活動，持續用聲音與臨場反應帶動現場氣氛。從當年的《大學生了沒》班底，到現在宣布成家，羅世棠也迎來事業之外的重要里程碑。