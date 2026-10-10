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奧克拉荷馬雷霆球星吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）已連續2年拿下NBA年度MVP，如今他更直接表態，認為自己就是現役NBA最佳球員。SGA接受《TIME Magazine》訪問時表示，他每晚的產量與效率，都符合「NBA第一人」標準，而從近年數據與雷霆戰績來看，他的確有足夠本錢說出這句話。SGA受訪時被問到自己在聯盟中的定位，他毫不迴避表示：「我認為我是NBA最好的球員。」他進一步解釋：「我認為我每晚打出的產量，就是NBA最佳球員等級的產量。我認為我做到這件事的效率，也是NBA最佳球員等級的效率。」上季SGA場均攻下31.1分，而且只打31.1分鐘，因為雷霆經常在比賽早早拉開差距，讓主力提前休息。若換算成每36分鐘，他場均可攻下33.7分，高於上季得分王唐西奇（Luka Doncic）的33.5分。SGA上季不只得分穩定，效率也來到生涯高點。他繳出59.7％有效命中率，投籃命中率55.3％、三分命中率38.6％，全都是生涯新高。在進階數據方面，他以15.2勝利貢獻值排名全聯盟第一。雷霆也在他的帶領下打出64勝18敗，拿下全聯盟最佳戰績，場均勝分差高達11.1分，同樣排名NBA第一。SGA的穩定性也寫進歷史。今年3月，他連續125場比賽至少攻下20分，打破張伯倫（Wilt Chamberlain）保持多年的紀錄，成為聯盟史上最穩定的得分機器之一。SGA在2025年率領雷霆奪下總冠軍，並完成單季年度MVP、得分王與總冠軍賽MVP大滿貫。NBA史上能在同一季完成這項成就的球員並不多，除了SGA之外，只有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、喬丹（Michael Jordan）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）。這也是他自認NBA第一人的最大底氣。SGA表示，所有人開始打籃球、足球、橄欖球或網球，最終目的都是贏球，「而過去這幾年，我已經贏了不少。」雷霆近3季合計拿下189場例行賽勝利，是同期全聯盟最多，勝率高達76.8％。SGA不只是個人數據亮眼，也確實把雷霆帶成聯盟最穩定的強權。現役NBA第一人長期由約基奇（Nikola Jokic）、唐西奇、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等球星競爭，但SGA近兩季的MVP、冠軍與效率數據，已讓他正式擠進最頂層討論。