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本文重點摘要

尼克： 上季相隔53年奪得總冠軍，保留奪冠主力，挑戰隊史首次二連霸。





76人： 詹姆斯、布朗加盟，與恩比德、馬克西組成豪華陣容，健康與球權分配成關鍵。





塞爾提克： 布朗轉戰76人，喬治加盟，塔圖姆 正式成為球隊唯一的超級巨星核心。





暴龍： 雷納德重返多倫多，與巴恩斯組成攻守兼備的鋒線組合，有望挑戰東區前段班。





籃網： 藍道加入波特陣容，搭配選秀新血，希望逐步擺脫東區墊底。





2026-27 NBA大西洋組5隊戰力總覽

球隊 2025-26戰績 休賽季最大變化 新賽季定位 尼克 53勝29敗 德拉蒙德加盟、羅賓森離隊 衛冕爭冠熱門 76人 45勝37敗 詹姆斯、布朗加盟 東區爭冠第一梯隊 塞爾提克 56勝26敗 布朗離隊、喬治加盟 東區前6競爭者 暴龍 46勝36敗 雷納德回歸 季後賽黑馬 籃網 20勝62敗 藍道、新秀布朗加入 重建提升期

新賽季展望： 東區第一種子與總冠軍熱門。奪冠經驗、陣容默契與關鍵時刻執行力都是優勢，最大風險是羅賓森離隊後的禁區防守深度，以及布朗森與唐斯的健康狀況。

▲唐斯（Karl-Anthony Towns）能拉到三分線外投射，迫使對手中鋒離開禁區，與布朗森（Jalen Brunson）的擋拆搭配，是尼克進攻體系最難防守的一環。（圖／美聯社／達志影像）

新賽季展望： 東區前三種子及總冠軍熱門，最佳情境甚至有機會挑戰聯盟第一。但76人是典型的高天花板、高風險球隊，恩比德的健康、詹姆斯的體能管理，以及明星球員能否建立良好化學效應，將決定這支超級戰隊的最終成敗。

▲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）休賽季加盟費城76人，與恩比德、馬克西組成豪華爭冠陣容。（圖／美聯社／達志影像）

新賽季展望： 仍具備東區前6種子的競爭力，但相比過去幾年的爭冠陣容，整體天賦有所下降。若塔圖姆

恢復MVP等級表現、喬治與懷特維持健康，仍有機會成為季後賽黑馬。

▲塞爾提克休賽季將布朗交易至76人，迎來明星前鋒喬治（Paul George），塔圖姆（Jayson Tatum）將承擔更重要的領袖責任。（圖／美聯社／達志影像）

新賽季展望： 東區前6種子主要競爭者，若雷納德維持健康，暴龍有機會挑戰東區前4，甚至成為季後賽的危險黑馬。但球隊仍須克服籃板保護、外線火力及主力出勤率等問題，才能真正加入爭冠行列。

▲曾在2019年帶領暴龍奪冠的雷納德（Kawhi Leonard）重返多倫多，新賽季將與巴恩斯聯手挑戰東區強權。（圖／美聯社／達志影像）

新賽季展望： 籃網有機會較上季20勝明顯進步，朝30勝門檻邁進，但整體陣容深度與防守穩定性仍不足以成為可靠的季後賽球隊。主要目標應是建立穩定進攻體系，並確認年輕後衛的長期發展方向。

NBA大西洋組新賽季預測：尼克、76人雙強爭霸 暴龍有望成最大黑馬

2026-27 NBA大西洋組預測排名

預測 球隊 最關鍵的勝負因素 1 尼克 奪冠默契、禁區防守深度 2 76人 恩比德健康、明星球員磨合 3 塞爾提克 塔圖姆傷後狀態、喬治與懷特效率 4 暴龍 雷納德出勤率、外線與籃板 5 籃網 防守重建、年輕後衛成長

NBA美國職籃（National Basketball Association）2026-27賽季即將於美國時間10月20日揭幕，東區大西洋組成為休賽季變動最劇烈的戰區之一。衛冕軍紐約尼克保留布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）等奪冠核心，尋求連續兩年登頂；費城76人則迎來詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown），組成豪華爭冠陣容。波士頓塞爾提克在交易布朗後，將重任交給塔圖姆（Jayson Tatum），多倫多暴龍迎回2019年奪冠功臣雷納德（Kawhi Leonard），布魯克林籃網則持續重建。《NOWnews今日新聞》整理大西洋組5隊陣容變化、核心戰力與新賽季隱憂，帶讀者掌握東區爭冠最新局勢。尼克上季以53勝29敗排名東區第3，卻在季後賽一路過關斬將，最終以4勝1敗擊敗聖安東尼奧馬刺，相隔53年再度奪得NBA總冠軍。布朗森（Jalen Brunson）榮膺總冠軍賽MVP，證明自己不只是例行賽的頂級得分後衛，更具備帶領球隊站上聯盟最高舞台的能力。新賽季尼克選擇維持奪冠核心，並未大幅更動主力陣容，成為大西洋組最具穩定性的爭冠隊伍。尼克最可怕的地方，在於布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns）的雙人進攻體系。布朗森擅長運用節奏變化、擋拆與中距離單打製造得分機會，唐斯則能拉到三分線外投射，迫使對手中鋒離開禁區，創造更多突破空間。搭配阿努諾比（OG Anunoby）、哈特（Josh Hart）與布里吉斯（Mikal Bridges），尼克同時擁有多名具備防守能力的側翼球員，能依照對手陣容切換防守策略。根據NBA官方統計，尼克上季進攻效率118.7排名聯盟第4，防守效率112.3排名第7，更在第四節每100回合淨勝對手11.7分，創下近30年逐球紀錄統計以來的最佳表現。球隊也非常擅長利用底角三分球攻擊對手，場均投進5記底角三分，阿努諾比更是聯盟最具威脅的底角射手之一，讓布朗森與唐斯的擋拆難以遭到對手肆意包夾。然而，衛冕之路並非毫無隱憂。重要禁區戰將米契爾．羅賓森（Mitchell Robinson）轉戰塞爾提克，雖然補進籃板能力出色的德拉蒙德（Andre Drummond），但兩人在換防、護框與防守覆蓋範圍仍有差異。唐斯未來必須承擔更多禁區防守責任，對手也可能利用他在擋拆防守中的移動速度進行針對性攻擊。此外，尼克上季季後賽的表現相當驚人，19場比賽平均淨勝對手14.9分，並在落後雙位數的季後賽比賽中取得6勝2敗。這種高效率與逆轉能力很難長期複製，新賽季如何避免過度依賴布朗森的關鍵時刻單打，並且合理分配主力球員出賽時間，將是尼克挑戰二連霸的重要課題。76人堪稱2026年NBA休賽季最大贏家。球隊上季繳出45勝37敗，並打進東區第二輪，儘管恩比德（Joel Embiid）仍受到傷病困擾，管理層卻在休賽季展現強烈爭冠企圖心，先與塞爾提克完成布朗（Jaylen Brown）和喬治（Paul George）的明星交易，接著簽下41歲傳奇球星詹姆斯（LeBron James），讓費城一夕之間成為東區最受矚目的爭冠勁旅。76人新賽季預計由馬克西（Tyrese Maxey）、艾奇庫姆（VJ Edgecombe）、布朗、詹姆斯與恩比德構成主要先發陣容，五人分別具備速度、外線投射、持球單打、組織傳球及禁區得分能力。尤其詹姆斯加入後，球隊終於擁有能穩定掌控進攻節奏的頂級組織者，他的傳球視野及擋拆閱讀能力，有機會解決76人過去半場進攻過度仰賴個人單打的問題。根據NBA官方數據，76人上季進攻效率114.3排名聯盟第16，防守效率114.4排名第17，整體淨效率甚至略為負值。更值得注意的是，球隊面對勝率低於5成的對手取得27勝4敗，但面對勝率超過5成的隊伍卻只有18勝33敗，顯示76人雖具備一定的例行賽競爭力，卻難以在高強度對抗中維持穩定表現。新賽季最大的戰術課題是，如何讓眾多明星球員相互創造更好的投籃機會。恩比德習慣在肘區與低位單打，布朗擅長利用身體對抗切入，馬克西則需要持球發揮速度優勢。若三人持續各自單打，即使加入詹姆斯，也可能出現球權分配與進攻節奏不一致的問題。防守端同樣存在風險。恩比德雖然仍具備護框能力，但隨著傷病累積，橫向移動與擋拆換防能力逐漸受到考驗。上季對手面對恩比德護框時，籃下投籃命中率達61.6%，創下他職業生涯最差表現。詹姆斯年齡增加後，也很難長時間承擔高強度外圍防守，因此布朗與艾奇庫姆的防守價值將更加重要。此外，76人補進射手西蒙斯（Anfernee Simons）與具備防守經驗的波普（Kentavious Caldwell-Pope），增加板凳選擇，但教練團仍必須建立適合明星共存的輪替模式。尤其恩比德與詹姆斯都需要適當控制負荷，如何讓兩人保持健康進入季後賽，恐怕比追求例行賽最多勝更重要。塞爾提克上季繳出56勝26敗，儘管塔圖姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱傷勢缺席絕大部分例行賽，布朗（Jaylen Brown）仍打出MVP等級表現，帶領球隊拿下東區前段班戰績。然而塞爾提克在季後賽首輪遭76人淘汰，管理層隨即做出重大決策，將合作多年、曾攜手奪冠的布朗交易至同組勁敵費城，換回喬治（Paul George），正式結束雙探花時代。這筆交易意味著塞爾提克將全面圍繞塔圖姆建立新體系。健康的塔圖姆具備頂級持球得分、外線投射與側翼防守能力，能夠在多個位置製造錯位優勢，但失去布朗後，球隊少了一名能穩定切入禁區並獨立創造得分機會的明星球員。喬治雖然仍有外線投射及防守經驗，卻已不再處於職業生涯巔峰，能否提供接近布朗的攻守貢獻，存在不小疑問。塞爾提克仍保有良好的團隊基礎。懷特（Derrick White）與普里查德（Payton Pritchard）能提供後場組織及外線火力，豪瑟（Sam Hauser）與其他角色球員也能維持球隊擅長的三分球進攻。新加入的米契爾．羅賓森（Mitchell Robinson）則能強化進攻籃板與禁區護框，讓球隊在傳統中鋒配置上增加不同選擇。根據NBA官方統計，塞爾提克上季進攻效率120.0排名聯盟第2，防守效率則高居第4，已經連續4個賽季同時維持聯盟前5的攻守表現，展現相當成熟的團隊體系。但球隊近年過度依賴外線投射，連續3季禁區出手占比排名聯盟最後，過去2季罰球率也都是全聯盟最低，一旦三分球失準，半場進攻容易陷入困境。懷特的投籃狀態也是重要警訊。他的有效命中率從2024-25賽季的58%下滑至上季48.9%，季後賽首輪更跌至41.4%。在布朗離隊後，懷特必須重新找回投射穩定性，才能減輕塔圖姆的得分負擔。塞爾提克的優勢在於既有體系成熟，球員熟悉教練馬茲拉（Joe Mazzulla）強調的空間配置與快速傳導，但球隊新賽季上限很大程度取決於塔圖姆能否在大傷後恢復巔峰狀態，以及喬治是否還能在季後賽提供高水準表現。暴龍上季繳出46勝36敗，以東區第5種子晉級季後賽，雖然首輪鏖戰7場後仍遭淘汰，但相較此前的重建階段，整體競爭力已有明顯提升。休賽季球隊做出重大交易，送走英格倫（Brandon Ingram）與射手迪克（Gradey Dick）等籌碼，迎回2019年帶領暴龍奪得隊史首冠的雷納德（Kawhi Leonard），讓多倫多再次燃起爭奪東區冠軍的希望。雷納德回歸最直接的幫助，就是讓暴龍終於擁有可靠的半場進攻終結者。上季暴龍擅長運用防守抄截與快速反擊創造得分機會，場均快攻得分淨勝對手6.4分，創下近7個賽季聯盟最佳表現。但當比賽進入第四節、對手防守強度提升，暴龍卻經常缺乏能夠穩定完成單打的球員。雷納德的中距離跳投、低位背框進攻與關鍵時刻處理球能力，有望補足這項缺陷。雷納德與巴恩斯（Scottie Barnes）的搭配，同樣值得期待。巴恩斯具備前鋒身材與控球能力，擅長利用身體對抗推進、轉換快攻及高位策應。雷納德則能負責更高難度的半場單打，兩人不必爭奪相同的進攻定位，反而有機會形成互補。防守端更是暴龍的潛在優勢。球隊上季防守效率112.1排名聯盟第5，巴恩斯、雷納德與年輕前鋒莫瑞-波伊爾斯（Collin Murray-Boyles）都具備防守多個位置的能力。透過積極換防、夾擊持球者及阻斷傳球路線，暴龍有機會建立東區最具壓迫性的鋒線防守體系之一。但雷納德回歸並不代表暴龍沒有弱點。首先是他的健康問題，過去多個賽季雷納德都受到膝蓋傷勢與出賽管理影響，很難保證能完整打滿例行賽。其次，暴龍如果長時間以雷納德、巴恩斯和莫瑞-波伊爾斯組成較矮小的前場，雖然有利於換防，卻可能在籃板與禁區對抗上吃虧。此外，英格倫與迪克離隊也讓球隊失去部分外線得分能力。暴龍上季有85%的三分球來自接球出手，顯示球隊依賴團隊傳導創造空檔；新賽季雷納德雖能提供單打火力，但若外圍球員無法穩定命中三分球，對手依然可以收縮防線限制他的中距離與禁區攻擊。籃網上季只拿下20勝62敗，排名大西洋組最後一名，整個賽季主要以培養年輕球員、累積選秀資產為目標。然而進入2026-27賽季，球隊開始調整建隊方向，透過交易從灰狼換來前明星前鋒藍道（Julius Randle），並在選秀會以第6順位選進布朗二世（Mikel Brown Jr.），希望讓年輕核心逐漸建立競爭力。藍道加盟最重要的意義，是為籃網提供另一名具備自主得分能力的前場球員。過去球隊進攻高度仰賴波特（Michael Porter Jr.）的外線投射與單打能力，當對手加強壓迫時，往往缺少穩定的第二進攻選擇。藍道擅長利用身材優勢低位單打、面框突破及吸引防守後分球，能夠與波特形成不同類型的得分組合。從戰術角度來看，波特最具價值的特點是身高帶來的投籃優勢，即使防守者貼近，仍能利用快速出手完成跳投。當藍道在肘區或低位持球，對手若選擇包夾，波特就有機會獲得更好的外線出手機會；反過來說，波特的外線威脅也能幫助藍道創造切入空間。這套搭配有助於改善籃網上季進攻端缺乏層次的問題。另一名值得關注的球員，是去年選秀加入的年輕後衛德明（Egor Dёmin）。他擁有高大後衛的身材與傳球視野，能在擋拆中尋找隊友，若持球創造能力持續成長，有機會與今年選進的布朗二世組成未來後場核心。不過，兩名年輕球員都需要累積實戰經驗，無法期待他們立即扛起穩定贏球的責任。籃網最大問題仍是防守。球隊休賽季失去原本的重要護框中鋒克拉克斯頓（Nic Claxton），雖然補進華格納（Moritz Wagner）等前場球員，但整體禁區防守與機動性未必能夠完全彌補。藍道與波特雖然都具備出色進攻能力，卻不是以外圍換防與防守覆蓋聞名的球員，一旦兩人同時上場，教練團必須找到適當的防守配置，避免對手反覆針對擋拆弱點進攻。對籃網來說，新賽季也有別於過往單純追求高順位選秀的策略。由於球隊2027年首輪選秀權存在與休士頓火箭交換的權利，刻意壓低戰績未必能獲得相對應的選秀回報，因此讓現有年輕球員盡快累積勝利經驗，反而具有更高的建隊價值。綜合五支球隊的休賽季變化與攻守條件，衛冕軍尼克仍是大西洋組最穩定的爭冠隊伍。雖然失去羅賓森，但布朗森與唐斯的進攻默契已經過季後賽驗證，搭配布里吉斯、阿努諾比與哈特的側翼防守，球隊整體攻守架構相對完整。76人則是最有機會挑戰尼克霸權的隊伍。詹姆斯與布朗加盟後，費城擁有聯盟最豪華的先發陣容之一，無論持球創造能力或關鍵時刻單打火力，都具備挑戰總冠軍的條件。但與尼克相比，76人仍需要時間建立球員默契，恩比德及詹姆斯的健康也將決定球隊上限。塞爾提克與暴龍則是東區前段班的重要變數。塞爾提克雖然失去布朗，仍擁有成熟的進攻體系與塔圖姆這名超級巨星；暴龍則透過雷納德補上缺乏的半場進攻終結能力，搭配巴恩斯與年輕鋒線，可能成為季後賽最不容易對付的球隊之一。至於籃網，新賽季仍以重建為主要方向，如何發展年輕核心將比短期戰績更具意義。大西洋組新賽季最值得關注的，不只是尼克能否完成二連霸，還包括詹姆斯能否率領76人突破多年季後賽瓶頸，以及塔圖姆在失去布朗後，能否證明自己具備獨自帶隊爭冠的能力。隨著雷納德回歸多倫多，東區競爭格局已出現重大改變，過去由少數強權主導的局面，新賽季恐怕不再如此單純。