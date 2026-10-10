星巴克今（10）日公告調整客製化收費規則，下周一10月12日起，部分飲品的客製化需求將改為收費，每項加收費用，包含「飲品少冰或去冰後補滿牛奶」，或是要求加風味糖漿、抹茶液、鮮奶油、可可碎片或是更換雲朵咖啡風味等，都將額外收費15元至60元。《NOWNEWS今日新聞》今實際走訪門市，店面已張貼相關公告，老顧客表示此舉不公，感嘆「該不會以後連冰塊都要額外收費了吧？」而店員則擔心之後會引起常客不悅。
星巴克於官網公布新措施，許多客製化服務在10月12日之後都需額外收費15元至60元：
一、冰量調整少冰／去冰補奶或補飲料，加15元。
二、風味糖漿包含蔗糖、榛果、鹹焦糖、香草、焦糖、摩卡醬每杯每項限一份，加15元。
三、濃縮咖啡、低咖啡因升級或多加一分濃縮咖啡，加15元。
四、包括抹茶液、鮮奶油、可可碎片、摩卡風味淋醬、福吉茶粉、蜂蜜紅柚醬、星冰樂咖啡液、季節性物料，每杯每項限一份，加15元。
五、奶類選擇如全脂牛奶、低脂牛奶、燕麥奶、杏仁堅果奶、豆奶、椰奶，加20元；而高蛋白雲朵若要加香草風味、可可，加60元。
常客反彈：連「少冰補奶」也收15元太不合理
《NOWNEWS今日新聞》記者訪察星巴克門市，因工作關係每周都造訪2次的常客蔡先生認為，這些額外客製可能成本才2、3元，卻要額外收消費者15元，感覺相當不合理。他自己就因為個人口味關係常點「拿鐵少冰」，而服務人員都會補奶加滿，「如今可能就直接選擇『去冰然後加奶補滿』了吧，這樣花15元才比較划算，然後再跟服務人員要一些冰塊。」笑稱自己精打細算的蔡先生說，「但該不會之後，星巴克連冰塊也都要跟我額外收錢了吧？」
另外一位李小姐也笑說，自己經常選擇焦糖瑪奇朵且只要半糖，「那照這邏輯，星巴克要不要幫我折抵一點費用？」
記者也找到一位已離職的星巴克黃姓前員工，他則認為，以前飲品可以客製化是貼心的服務，擔心之後會不會造成常客不悅而引發現場服務爭議。
而門市現場人員也回應記者詢問表示：「我想公司訂新規定是希望口味可以維持最佳的比例！」至於是否擔心10月12日當天新策略上路有狀況？店員則表示：「有預期可能會有些客怨，但我想我們會好好溝通的，謝謝大家的關心。」
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一、冰量調整少冰／去冰補奶或補飲料，加15元。
二、風味糖漿包含蔗糖、榛果、鹹焦糖、香草、焦糖、摩卡醬每杯每項限一份，加15元。
三、濃縮咖啡、低咖啡因升級或多加一分濃縮咖啡，加15元。
四、包括抹茶液、鮮奶油、可可碎片、摩卡風味淋醬、福吉茶粉、蜂蜜紅柚醬、星冰樂咖啡液、季節性物料，每杯每項限一份，加15元。
五、奶類選擇如全脂牛奶、低脂牛奶、燕麥奶、杏仁堅果奶、豆奶、椰奶，加20元；而高蛋白雲朵若要加香草風味、可可，加60元。
《NOWNEWS今日新聞》記者訪察星巴克門市，因工作關係每周都造訪2次的常客蔡先生認為，這些額外客製可能成本才2、3元，卻要額外收消費者15元，感覺相當不合理。他自己就因為個人口味關係常點「拿鐵少冰」，而服務人員都會補奶加滿，「如今可能就直接選擇『去冰然後加奶補滿』了吧，這樣花15元才比較划算，然後再跟服務人員要一些冰塊。」笑稱自己精打細算的蔡先生說，「但該不會之後，星巴克連冰塊也都要跟我額外收錢了吧？」
另外一位李小姐也笑說，自己經常選擇焦糖瑪奇朵且只要半糖，「那照這邏輯，星巴克要不要幫我折抵一點費用？」
記者也找到一位已離職的星巴克黃姓前員工，他則認為，以前飲品可以客製化是貼心的服務，擔心之後會不會造成常客不悅而引發現場服務爭議。
而門市現場人員也回應記者詢問表示：「我想公司訂新規定是希望口味可以維持最佳的比例！」至於是否擔心10月12日當天新策略上路有狀況？店員則表示：「有預期可能會有些客怨，但我想我們會好好溝通的，謝謝大家的關心。」