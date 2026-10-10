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▲陳其邁認為，高雄進步從來不是簡單的路，但他始終相信，夢想不在遠方、就在自己的家鄉，因為高雄是他生懸命的地方。(圖／高市府提供)

▲高市府今天舉行國慶升旗典禮特別邀請聞名世界的尼布恩合唱團的歌聲，唱出國家的祝福。(圖／高市府提供)

高雄市長陳其邁今(10)日上午主持任內最後一次國慶升旗，陳其邁致詞時除回顧了6年高雄的進步與蛻變。也強調永遠記得高雄遭遇百年疫情，山陀兒、凱米等颱風時市民與國軍官兵弟兄姊妹攜手同心，跟高雄這座偉大城市一起克服各式挑戰，他認為，高雄進步從來不是簡單的路，但他始終相信，夢想不在遠方、就在自己的家鄉，因為高雄是他一生懸命的地方。高雄市政府今天舉行中華民國115年國慶升旗典禮，陳其邁上午8點與高雄市議會議長康裕成、軍方代表、民意代表及市府團隊、市民朋友齊聚四維行政中心府前廣場，共同祝賀中華民國生日快樂，慶典邀請海軍陸戰隊、海軍官校軍樂隊帶來精采演出，也由聞名世界的尼布恩合唱團的歌聲，唱出國家的祝福。升旗典禮後，不少熱情民眾湧向陳其邁，帶來「緊緊緊」一書請他簽名、合影，現場秒變簽書會，氣氛嗨到最高點。陳其邁表示，6年時間過得很快，高雄這幾年也有非常大的進步。回顧6年前，他參選市長時提出產業轉型、增加就業、交通建設、減少空污四大優先，6年過去高雄招商引資達到2.7兆元，創造10萬個就業機會，其中包括台積電在內等國際大廠紛紛投資，持續擴大AI生態系的規模，讓高雄產業佈局越來越完整。而演唱會經濟自112年到今年7月，舉辦超過471場演唱會，吸引逾500萬人次，帶動189億的經濟產值。陳其邁也提到，輕軌成圓、捷運四線齊發，讓高雄交通建設、捷運路網更加綿密完整，去年輕軌全年達到1,333萬人次，今年前三季運量已經突破1,072萬人次，創下歷史紀錄，捷運、公車形成捷運的路網，讓看診長輩、通勤學生及訪高遊客享受更便捷安全的大眾交通。這段時間市府也設立果嶺自然公園、星光水岸公園、高雄親子遊樂園區，生活週遭各種景色，都變得越來越美麗。陳其邁強調「高雄的進步從來不是一條簡單的道路」，曾經遭遇百年疫情、山陀兒颱風、凱米颱風等極端氣候的挑戰，憑藉著所有市民與國軍大家攜手同心、挺身而出、團結一致，與高雄一起克服各式各樣的考驗。他永遠記得在山陀兒颱風過後，市民、台水、台電、國軍、市府同仁，大家齊心齊力清掃環境、恢復家園的景象，這些都是高雄最動人的城市精神。對於未來，大家的共同目標是希望高雄、臺灣越來越好，陳其邁指出，如同今日升旗，大家來自不同的地方，有著不同的故事、與這座偉大的城市有共同的感情連結，都希望高雄、臺灣更加進步繁榮，因為高雄、臺灣是我們永遠的家。他感性說著市長的任期終有結束的一天，但身為高雄人是一輩子的驕傲，他始終相信「夢想不在遠方，就在自己的家鄉」，高雄是我們一生懸命的地方。