高雄市長陳其邁今(10)日上午主持任內最後一次國慶升旗，陳其邁致詞時除回顧了6年高雄的進步與蛻變。也強調永遠記得高雄遭遇百年疫情，山陀兒、凱米等颱風時市民與國軍官兵弟兄姊妹攜手同心，跟高雄這座偉大城市一起克服各式挑戰，他認為，高雄進步從來不是簡單的路，但他始終相信，夢想不在遠方、就在自己的家鄉，因為高雄是他一生懸命的地方。
高雄市政府今天舉行中華民國115年國慶升旗典禮，陳其邁上午8點與高雄市議會議長康裕成、軍方代表、民意代表及市府團隊、市民朋友齊聚四維行政中心府前廣場，共同祝賀中華民國生日快樂，慶典邀請海軍陸戰隊、海軍官校軍樂隊帶來精采演出，也由聞名世界的尼布恩合唱團的歌聲，唱出國家的祝福。升旗典禮後，不少熱情民眾湧向陳其邁，帶來「緊緊緊」一書請他簽名、合影，現場秒變簽書會，氣氛嗨到最高點。
陳其邁表示，6年時間過得很快，高雄這幾年也有非常大的進步。回顧6年前，他參選市長時提出產業轉型、增加就業、交通建設、減少空污四大優先，6年過去高雄招商引資達到2.7兆元，創造10萬個就業機會，其中包括台積電在內等國際大廠紛紛投資，持續擴大AI生態系的規模，讓高雄產業佈局越來越完整。而演唱會經濟自112年到今年7月，舉辦超過471場演唱會，吸引逾500萬人次，帶動189億的經濟產值。
陳其邁也提到，輕軌成圓、捷運四線齊發，讓高雄交通建設、捷運路網更加綿密完整，去年輕軌全年達到1,333萬人次，今年前三季運量已經突破1,072萬人次，創下歷史紀錄，捷運、公車形成捷運的路網，讓看診長輩、通勤學生及訪高遊客享受更便捷安全的大眾交通。這段時間市府也設立果嶺自然公園、星光水岸公園、高雄親子遊樂園區，生活週遭各種景色，都變得越來越美麗。
陳其邁強調「高雄的進步從來不是一條簡單的道路」，曾經遭遇百年疫情、山陀兒颱風、凱米颱風等極端氣候的挑戰，憑藉著所有市民與國軍大家攜手同心、挺身而出、團結一致，與高雄一起克服各式各樣的考驗。他永遠記得在山陀兒颱風過後，市民、台水、台電、國軍、市府同仁，大家齊心齊力清掃環境、恢復家園的景象，這些都是高雄最動人的城市精神。
對於未來，大家的共同目標是希望高雄、臺灣越來越好，陳其邁指出，如同今日升旗，大家來自不同的地方，有著不同的故事、與這座偉大的城市有共同的感情連結，都希望高雄、臺灣更加進步繁榮，因為高雄、臺灣是我們永遠的家。他感性說著市長的任期終有結束的一天，但身為高雄人是一輩子的驕傲，他始終相信「夢想不在遠方，就在自己的家鄉」，高雄是我們一生懸命的地方。
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陳其邁也提到，輕軌成圓、捷運四線齊發，讓高雄交通建設、捷運路網更加綿密完整，去年輕軌全年達到1,333萬人次，今年前三季運量已經突破1,072萬人次，創下歷史紀錄，捷運、公車形成捷運的路網，讓看診長輩、通勤學生及訪高遊客享受更便捷安全的大眾交通。這段時間市府也設立果嶺自然公園、星光水岸公園、高雄親子遊樂園區，生活週遭各種景色，都變得越來越美麗。
陳其邁強調「高雄的進步從來不是一條簡單的道路」，曾經遭遇百年疫情、山陀兒颱風、凱米颱風等極端氣候的挑戰，憑藉著所有市民與國軍大家攜手同心、挺身而出、團結一致，與高雄一起克服各式各樣的考驗。他永遠記得在山陀兒颱風過後，市民、台水、台電、國軍、市府同仁，大家齊心齊力清掃環境、恢復家園的景象，這些都是高雄最動人的城市精神。
對於未來，大家的共同目標是希望高雄、臺灣越來越好，陳其邁指出，如同今日升旗，大家來自不同的地方，有著不同的故事、與這座偉大的城市有共同的感情連結，都希望高雄、臺灣更加進步繁榮，因為高雄、臺灣是我們永遠的家。他感性說著市長的任期終有結束的一天，但身為高雄人是一輩子的驕傲，他始終相信「夢想不在遠方，就在自己的家鄉」，高雄是我們一生懸命的地方。