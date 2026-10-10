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CNN：川普把自己變成笑話

沒拿到諾貝爾和平獎，美國總統川普（Donald Trump）真的很氣！雖然已經發文抱怨過，稱自己該拿到「8座諾貝爾和平獎」，還痛批自己沒得獎對挪威來說是「無法抹去的污點」，川普在美國時間10日早上又再度發文抱怨，稱儘管自己做了這麼多，「卻沒有獲得諾貝爾和平獎，真是令人難以置信」。川普在個人Truth Social發文表示，「我平息了8場戰爭，還有2場戰爭即將結束或解決，我解救了所有以色列人質，包括最後28名倖存者和遇難者，我釋放了來自世界各地的數百名人質並送他們回家，我贏得了委內瑞拉戰爭，抓獲了殘暴統治該國的獨裁者，並阻止了頭號恐怖主義國家贊助者伊朗獲得核武器...而且還有更多成就！然而，儘管我和美國做了這麼多，卻沒有獲得諾貝爾和平獎。真是令人難以置信！」川普對諾貝爾和平獎的執念讓人側目，而川普政府在曾任國際刑事法院（ICC）法官與聯合國人權事務高級專員的南非律師皮萊（Navi Pillay）獲得諾貝爾和平獎後，立即出重手宣布制裁ICC，也引發許多批評與爭議。《CNN》報導指出，川普一再誇大其詞說自己「解決了八場戰爭」，這說法根本就不是事實，早已被多次打臉，其中有兩場戰爭根本沒有發生，有三場根本沒有結束或者轉瞬立即重燃戰火，但川普還是不斷重申自己「解決了八場戰爭」。而且川普最新把抓捕委內瑞拉總統與對伊朗開戰都視為一項成就，但是馬杜洛被美國抓走後，川普政府依舊與馬杜洛政府合作，根本沒有將委內瑞拉人民從所謂的獨裁政權手中解救出來。川普一再宣稱阻止伊朗取得核武也是站不住腳的說法。《CNN》分析，川普不切實際地對諾貝爾和平獎的追求，已經讓他自己成了笑柄。去年諾貝爾和平獎得主委內瑞拉反對派領袖查多（María Machado）將諾貝爾和平獎「轉贈」給川普，今年新科得主皮萊也在獲知得獎的第一時間打趣說或許能和川普「分享」這個獎項，川普對諾貝爾和平獎的執念就像搬石頭砸自己的腳，只會讓他飽受屈辱。《CNN》狠批川普似乎一心只想營造不勞而獲的榮耀假象，仗著自己的權勢，妄圖贏得讚譽，即便絕大多數人根本不認同這些讚譽是名副其實或當之無愧。