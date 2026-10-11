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▲中信兄弟前役以0：1不敵統一獅，兄弟總教練平野惠一更在首局就與裁判進行激烈抗議。（圖／中信兄弟提供,2026.10.10）

⚾季後挑戰賽賽程

場次 日期 時間 對戰 場地 G1 10月9日 17：05 獅隊 1：4 兄弟 洲際 G2 10月10日 17：05 兄弟 0：1 獅隊 亞太 G3 10月11日 17：05 獅隊 VS 兄弟 洲際 G4 10月12日 18：35 獅隊 VS 兄弟 洲際

⚾中職全年戰績排名

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 備註 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 台灣大賽 2 統一獅 120 64-55-1 0.538 季後挑戰賽 3 富邦悍將 120 59-61-0 0.492 淘汰 4 樂天桃猿 120 57-61-2 0.483 淘汰 5 中信兄弟 120 56-62-2 0.475 季後挑戰賽 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 淘汰

⚾統一獅vs中信兄弟基本資訊

▲中職季後賽G3，中信兄弟推出王牌洋投羅戈先發對決統一獅。（圖／中信兄弟提供,2026.10.4）

⚾季後挑戰賽賽制

▲統一獅「新星左投」林詔恩，今日在中職季後賽G3扛先發，是他生涯首度在季後賽掛帥。（圖／統一獅提供,2026.9.2）

⚾統一獅vs中信兄弟戰局分析

▲中職37年季後挑戰賽，中信兄弟、統一獅32人名單。（圖／中職提供,2026.10.8）

⚾統一獅vs中信兄弟陣容

⚾季後挑戰賽要去哪看？

中華職棒37年季後挑戰賽G3今（11）日回到台中洲際棒球場，由取得「聽牌」優勢的中信兄弟，迎戰落入淘汰邊緣的統一7-ELEVEn獅對決，分別推出羅戈（Nivaldo Rodriguez）對決林詔恩。昨（10）日獅隊以1：0險勝兄弟，將戰局追成1勝2敗，自2022年季後賽新賽制實施以來，過去4個球季僅出現過1次在G3贏球的外卡球隊，獅隊今日若能擊退兄弟將戰局逼至G4，將成為史上第2隊。對戰組合：統一獅 vs 中信兄弟比賽時間：10月11日17：05比賽場地：台中洲際棒球場先發投手：林詔恩 vs 羅戈（Nivaldo Rodriguez）🟡羅戈本季出賽25場，拿下12勝9敗，防禦率3.33。今年羅戈與獅隊交手5場，拿下3勝2敗，對戰防禦率3.54。🟡林詔恩本季出賽16場，拿下6勝4敗，防禦率3.00。今年林詔恩與兄弟交手4場，吞下2敗，對戰防禦率4.58。中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，全年勝率較高的半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢。勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢；挑戰賽另一支參賽隊伍，則由兩隊半季冠軍之外、全年勝率最高的外卡球隊遞補，僅享有G2單場主場。依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪坐擁3場主場以及自帶1勝的龐大優勢。獅隊新生代本土王牌林詔恩，曾在2023年、2024年於季後賽後援登板，今日將扛G3關鍵戰先發，也是個人生涯在季後賽初先發。獅隊總教練林岳平對這位22歲左投也有期待，「沒什麼好煩惱的，期待一下，加油！」本季以12勝奪下聯盟勝投王的兄弟王牌羅戈，前2場都未在可出賽名單，今日扛起兄弟先發，目標替球隊奪下台灣大賽門票。羅戈前次登板，正是兄弟下半季封王戰，當時對台鋼雄鷹主投7局失1分，成為奪冠大功臣。自2022年季後賽新賽制上路以來，過去4年僅1次打完G3雙方形成2勝2敗平手的局面，就是去年的成功「下剋上」的樂天桃猿。獅隊若今日能再贏下比賽，將成為史上第2支在G3贏球的外卡隊。投手（15人）：髙塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登捕手（3人）：張翔、柯育民、陳重羽內野手（9人）：林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平外野手（5人）：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：緯來電視網MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網