中華職棒37年季後挑戰賽G3今（11）日回到台中洲際棒球場，由取得「聽牌」優勢的中信兄弟，迎戰落入淘汰邊緣的統一7-ELEVEn獅對決，分別推出羅戈（Nivaldo Rodriguez）對決林詔恩。昨（10）日獅隊以1：0險勝兄弟，將戰局追成1勝2敗，自2022年季後賽新賽制實施以來，過去4個球季僅出現過1次在G3贏球的外卡球隊，獅隊今日若能擊退兄弟將戰局逼至G4，將成為史上第2隊。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職季後挑戰賽G2「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍季後挑戰賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍統一獅vs中信兄弟基本資訊
📍季後挑戰賽賽制
📍統一獅vs中信兄弟戰局分析
📍統一獅vs中信兄弟陣容
📍季後挑戰賽要去哪看？
⚾季後挑戰賽賽程
⚾中職全年戰績排名
⚾統一獅vs中信兄弟基本資訊
對戰組合：統一獅 vs 中信兄弟
比賽時間：10月11日17：05
比賽場地：台中洲際棒球場
先發投手：林詔恩 vs 羅戈（Nivaldo Rodriguez）
🟡羅戈本季出賽25場，拿下12勝9敗，防禦率3.33。今年羅戈與獅隊交手5場，拿下3勝2敗，對戰防禦率3.54。
🟡林詔恩本季出賽16場，拿下6勝4敗，防禦率3.00。今年林詔恩與兄弟交手4場，吞下2敗，對戰防禦率4.58。
⚾季後挑戰賽賽制
中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，全年勝率較高的半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢。
勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢；挑戰賽另一支參賽隊伍，則由兩隊半季冠軍之外、全年勝率最高的外卡球隊遞補，僅享有G2單場主場。
依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪坐擁3場主場以及自帶1勝的龐大優勢。
⚾統一獅vs中信兄弟戰局分析
🚩季後賽生涯初先發就扛「生死戰」：獅隊新生代本土王牌林詔恩，曾在2023年、2024年於季後賽後援登板，今日將扛G3關鍵戰先發，也是個人生涯在季後賽初先發。獅隊總教練林岳平對這位22歲左投也有期待，「沒什麼好煩惱的，期待一下，加油！」
🚩「勝投王」羅戈滿血回歸：本季以12勝奪下聯盟勝投王的兄弟王牌羅戈，前2場都未在可出賽名單，今日扛起兄弟先發，目標替球隊奪下台灣大賽門票。羅戈前次登板，正是兄弟下半季封王戰，當時對台鋼雄鷹主投7局失1分，成為奪冠大功臣。
🚩 獅隊能否再延長戰線：自2022年季後賽新賽制上路以來，過去4年僅1次打完G3雙方形成2勝2敗平手的局面，就是去年的成功「下剋上」的樂天桃猿。獅隊若今日能再贏下比賽，將成為史上第2支在G3贏球的外卡隊。
⚾統一獅vs中信兄弟陣容
📍統一獅季後挑戰賽32人名單（總教練：林岳平）
投手（15人）：髙塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登
捕手（3人）：張翔、柯育民、陳重羽
內野手（9人）：林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平
外野手（5人）：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲
📍中信兄弟季後挑戰賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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📍季後挑戰賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍統一獅vs中信兄弟基本資訊
📍季後挑戰賽賽制
📍統一獅vs中信兄弟戰局分析
📍統一獅vs中信兄弟陣容
📍季後挑戰賽要去哪看？
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月9日
|17：05
|獅隊 1：4 兄弟
|洲際
|G2
|10月10日
|17：05
|兄弟 0：1 獅隊
|亞太
|G3
|10月11日
|17：05
|獅隊 VS 兄弟
|洲際
|G4
|10月12日
|18：35
|獅隊 VS 兄弟
|洲際
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|備註
|1
|味全龍
|120
|67-53-0
|0.558
|台灣大賽
|2
|統一獅
|120
|64-55-1
|0.538
|季後挑戰賽
|3
|富邦悍將
|120
|59-61-0
|0.492
|淘汰
|4
|樂天桃猿
|120
|57-61-2
|0.483
|淘汰
|5
|中信兄弟
|120
|56-62-2
|0.475
|季後挑戰賽
|6
|台鋼雄鷹
|120
|54-65-1
|0.454
|淘汰
對戰組合：統一獅 vs 中信兄弟
比賽時間：10月11日17：05
比賽場地：台中洲際棒球場
先發投手：林詔恩 vs 羅戈（Nivaldo Rodriguez）
🟡羅戈本季出賽25場，拿下12勝9敗，防禦率3.33。今年羅戈與獅隊交手5場，拿下3勝2敗，對戰防禦率3.54。
🟡林詔恩本季出賽16場，拿下6勝4敗，防禦率3.00。今年林詔恩與兄弟交手4場，吞下2敗，對戰防禦率4.58。
中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，全年勝率較高的半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢。
勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢；挑戰賽另一支參賽隊伍，則由兩隊半季冠軍之外、全年勝率最高的外卡球隊遞補，僅享有G2單場主場。
依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪坐擁3場主場以及自帶1勝的龐大優勢。
🚩季後賽生涯初先發就扛「生死戰」：獅隊新生代本土王牌林詔恩，曾在2023年、2024年於季後賽後援登板，今日將扛G3關鍵戰先發，也是個人生涯在季後賽初先發。獅隊總教練林岳平對這位22歲左投也有期待，「沒什麼好煩惱的，期待一下，加油！」
🚩「勝投王」羅戈滿血回歸：本季以12勝奪下聯盟勝投王的兄弟王牌羅戈，前2場都未在可出賽名單，今日扛起兄弟先發，目標替球隊奪下台灣大賽門票。羅戈前次登板，正是兄弟下半季封王戰，當時對台鋼雄鷹主投7局失1分，成為奪冠大功臣。
🚩 獅隊能否再延長戰線：自2022年季後賽新賽制上路以來，過去4年僅1次打完G3雙方形成2勝2敗平手的局面，就是去年的成功「下剋上」的樂天桃猿。獅隊若今日能再贏下比賽，將成為史上第2支在G3贏球的外卡隊。
📍統一獅季後挑戰賽32人名單（總教練：林岳平）
投手（15人）：髙塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登
捕手（3人）：張翔、柯育民、陳重羽
內野手（9人）：林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平
外野手（5人）：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲
📍中信兄弟季後挑戰賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網