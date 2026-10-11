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機場遇襲毫無預警 天花板坍塌、傷患湧入醫院

一週3度遭攻擊 胡塞武裝與沙國衝突升級

川普不排除參戰 利雅德國際會議恐受影響

沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）10日再度遭到攻擊，造成至少12人死亡、309人受傷，這也是當地一週內第3度遇襲。獲伊朗支持的葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthis，又稱青年運動）已宣稱犯案，導致機場一度全面停擺，所有航班取消或改降其他機場。隨著區域衝突持續升溫，美國總統川普表示，正評估是否加入沙烏地對胡塞武裝的軍事行動。綜合路透社、法新社報導，沙烏地民航當局表示，10日的攻擊造成至少12人死亡，罹難者包括4名沙烏地公民、2名孟加拉公民，以及來自美國、約旦、巴勒斯坦、敘利亞、蘇丹及埃及的各1名公民。這起攻擊發生時，沙烏地安全威脅預警系統並未發出警報。現場目擊者表示，機場突然傳出爆炸聲，隨後看見多人受傷倒地，十多輛救護車緊急趕往現場。一名受傷旅客向路透社表示，事發前曾看見不明物體飛越機場外的天空，隨後登機門附近部分天花板坍塌。大量傷患由救護車及直升機送往醫院，其中部分傷勢危急，至少5人被送入加護病房。胡塞武裝在襲擊後宣稱，已成功讓利雅德國際機場關閉。沙烏地民航當局隨即宣布暫停機場營運，所有航班改降其他機場或取消。阿提哈德航空、卡達航空及科威特航空等航空公司也取消多趟往返利雅德的航班，部分影響預計延續至12日。美國駐利雅德大使館則呼籲美國公民避免前往機場及周邊地區。航班追蹤網站Flightradar24顯示，所有飛往利雅德的航班不是改道就是取消，一度只有一架直升機在機場上空盤旋。這已是哈立德國王國際機場本週第3度遇襲，前兩次攻擊共造成4人死亡，並使一架停放在停機坪的沙烏地民航客機嚴重受損。近期衝突升溫，與葉門政府軍試圖奪回戰略要地有關。沙烏地支持的葉門政府軍本週對胡塞武裝發動地面攻勢，試圖重新控制紅海重要航道曼德海峽（Bab el-Mandeb）周邊地區，沙國也同步對胡塞武裝控制區展開空襲。胡塞武裝則將沙烏地領空宣布為軍事行動區域，警告民航機避免進入，並持續對沙國境內目標發動攻擊。沙烏地與葉門政府宣稱，已對胡塞武裝控制區發動數百次空襲；胡塞武裝則指控空襲造成婦女、兒童等平民死亡，但相關說法尚無法獲得獨立查證。面對胡塞武裝接連攻擊，美國總統川普10日在白宮外被問及，美軍是否可能加入沙烏地對胡塞武裝的空襲行動。川普回應：「有可能，我們會評估。我們才剛得知最新攻擊，接下來就會做出決定。我們行動非常迅速。」沙烏地自2015年起率領阿拉伯聯軍介入葉門內戰，試圖協助葉門政府奪回遭胡塞武裝控制的首都沙那（Sanaa）。雙方2022年達成停火安排後，戰事一度趨緩，但今年夏季再度升溫，近期更因曼德海峽控制權爭奪而全面惡化。利雅德近期原定舉辦多場大型能源及投資會議，機場接連遇襲也引發外界對與會者安全的擔憂。不過，主辦單位表示，相關活動仍將依原計畫舉行，並強調會確保參與者安全。中國駐沙烏地大使館也發布安全提醒，呼籲當地中國企業與公民提高警覺，注意人身安全。