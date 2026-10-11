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▲儘管大谷陷入低潮，羅伯斯依然對他充滿信心，認為只要大谷站上打擊區，對手投手的記憶中仍會浮現他過去的強大破壞力，因此絕對不會輕易投出好打的球。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇即將在國家聯盟冠軍系列賽交手密爾瓦基釀酒人。針對陣中球星大谷翔平近期的打擊低潮，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前記者會上明確表示，首戰不會要求大谷強求全壘打，而是期盼他能展現高質量的打席並盡量上壘。至於外界關注的大谷先發棒次，羅伯斯透露將會安排在第2棒至第5棒之間。大谷翔平在分區系列賽的表現較為掙扎，13打數僅出現2支安打，打擊率1成54，且長打尚未開張。面對釀酒人預定在首戰派出的怪物右投密吉歐羅斯基（Jacob Misiorowski），羅伯斯給予大谷的任務十分明確：「明天的重點就是上壘，這是我對全隊傳達的共同訊息。翔平雖然以長打能力著稱，但面對這樣的頂級投手，最重要的是打出高質量的打席。如果能開轟當然很棒，但若是選到四壞保送上壘，也同樣是非常棒的結果。」羅伯斯強調，所謂的生產力就是做出對球隊有實質加分的事情，每一位球員都必須徹底執行自己的角色任務。本季多半擔任開路先鋒的大谷翔平，在分區系列賽曾被調往第4棒與第5棒。關於國聯冠軍賽首戰的打線安排，羅伯斯在日前的線上採訪中曾暗示大谷可能會排在1到5棒，隨後又修正為應該會落在2到5棒。在10日的賽前聯訪中，被問及大谷是否會重返第2棒時，羅伯斯僅表示：「目前還沒有定案，我會再仔細思考。」儘管大谷陷入低潮，羅伯斯依然對他充滿信心，認為只要大谷站上打擊區，對手投手的記憶中仍會浮現他過去的強大破壞力，因此絕對不會輕易投出好打的球。羅伯斯相信這幾天的休息能幫助大谷微調揮棒機制並放鬆身心，期待他在國聯冠軍賽能找回絕佳狀態。