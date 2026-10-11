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韓國天團BIGBANG在國慶連假期間，一連3天於台北大巨蛋舉行演唱會，昨（10）日第2場，一名男粉絲在看完演唱會後，當眾對自己的女友求婚，掀起全場歡呼。不少人更大讚這名準新郎很貼心，選擇表演結束散場時才求婚，既沒影響女友看演唱會的心情，也不妨礙其他粉絲，因此他們收穫滿滿祝福。昨日BIGBANG演唱會結束後，一名男粉絲在現場向女友求婚。只見女生先是錯愕，隨後又開心到掩面哭泣，激動與男友抱在一起，其他粉絲看了也都紛紛為他們歡呼吶喊，現場氛圍相當浪漫；準新郎求婚成功後還激動地向四面八方的陌生人鞠躬道謝，想必今晚已在他們心中留下難忘回憶。事後也有歌迷將自己側拍到的求婚過程放上Threads，吸引4千多人按讚，大家紛紛留言祝福這對愛侶：「恭喜！散場才求婚，沒有佔用到大家時間，給推給讚給祝福」、「看完BIGBANG還順便見證愛情，這場演唱會的彩蛋也太浪漫了吧，祝他們永遠幸福」、「我真的沒想到，我們BIGBANG也當上月老了」、「散場才求婚！新郎很貼心！」、｢原來是因為這樣，想說為什麼有人尖叫」。而BIGBANG今晚將繼續在大巨蛋開唱，進行最後的收官演出。這是BIGBANG出道20週年的巡迴演唱會，對粉絲還有他們自己來說，都格外有意義。因此BIGBANG前日與昨日在表演結束時，都有對粉絲下跪「行大禮」，感謝大家一路以來的支持，滿滿誠意讓不少粉絲看哭。