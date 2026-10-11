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美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍賽即將於明（12）日在密爾瓦基開打，由國聯西區霸主洛杉磯道奇隊客場挑戰國聯中區龍頭密爾沃基釀酒人隊。比賽前夕，道奇隊於釀酒人主場進行最後的備戰，其中超級巨星大谷翔平頂著清爽的新髮型亮相，並在戶外打擊練習中擊出一記估計約459呎、飛往右外野第三層的超大號全壘打，引來現場隊友與教練陣陣驚呼。經歷國聯分區賽4場淘汰勇士隊後，大谷翔平今日現身球場，被日本媒體捕捉到特別剪短了髮型，原本略顯偏長的面頰兩側與耳邊頭髮均經過修剪，整體顯得相當俐落清爽。在休息區內，大谷也頻頻與隊友曼西（Max Muncy）有說有笑，氣氛十分融洽。在隨後的打擊練習中，大谷與貝茲（Mookie Betts）、羅哈斯（Miguel Rojas）及帕赫斯（Andy Pages）同組，面對發球機進行揮棒調整。前兩組練習中，大谷主要專注於確認揮棒軌跡、擊球點，前21次揮棒多為平飛強勁擊球，並未將球轟出牆外。根據多家日媒報導指出，到了第3組揮棒練習，大谷開始逐步加大揮棒力道，並在第24球與第26球相繼將球送出牆外。其中第26球更猛力擊出一記直奔右外野第3層的特大號全壘打，預估飛行距離長達140公尺。清脆的擊球聲響徹整個球場，漂亮的飛行弧線更讓場邊觀察的隊友、教練與工作人員忍不住齊聲發出「OH！」的驚嘆。回顧分區賽4場比賽，大谷翔平合計13打數僅敲出2支安打，打擊率.154、吞下4次三振，尚未有長打與打點進帳。不過，道奇總教練羅伯斯在賽前受訪時依然對他很有信心：「大谷光是站上打擊區，就足以構成巨大威脅。去年他在國聯冠軍賽的表現，早已深深烙印在釀酒人投手的腦海裡。」面對明日釀酒人派出的火球王牌米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），羅伯斯希望大谷先做好選球，以高品質的打席作為目標：「大家都知道大谷具備長打能力，但面對米蕭羅斯基時，他能做的就是設法打出高品質的打席。如果能敲全壘打那就再好不過了，但即便是選到保送也很棒。」至於明日G1是否會調整大谷的棒次？羅伯斯表示今天會再仔細考慮。隨著大谷在訓練中展現出恐怖的揮棒力量，許多道奇球迷都很期待這位巨星能在國聯冠軍賽再度爆發，帶領道奇衝擊世界大賽門票。