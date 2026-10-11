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洛杉磯道奇隊即將在明（12）日客場挑戰密爾沃基釀酒人隊，正式揭開國聯冠軍賽序幕。為了突破釀酒人G1派出最速能丟到169.8公里賽揚級怪物剛腕米澤羅斯基（Jacob Misiorowski），道奇強打群在比賽前夕的訓練中祭出由傳奇球星普荷斯（Albert Pujols）傳承下來的「近距離打擊特訓」，超級巨星大谷翔平也特別向前站至距離發球機僅約7公尺處揮棒，藉此將大腦與眼睛的反應速度催到極限。在今日於釀酒人主場進行的戶外打擊練習中，大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）、帕赫斯（Andy Pages）等球員同組。大谷在合計6組、72次揮棒中，不再一味追求長打，而是多次擊出平飛球。讓現場媒體震驚的是，在第5組與第6組打擊練習中，大谷與隊友們開始一步步向前走。原本投手丘至本壘板的標準距離為18.44公尺，但大谷最終直接站到距離發球機僅剩約7至10公尺處進行打擊。當天發球機球速設定已超過152.9公里，在距離直接砍半的情況下，打者所感受到的體感球速早已輕鬆突破160公里，甚至留給眼睛與大腦反應的時間比實際比賽還要短上許多。談到這種看似瘋狂的特訓方式，道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）賽後透露：「這其實是普荷斯（Albert Pujols）教給我們的訓練菜單。2021年普荷斯效力道奇時，他每天在進行正式打擊練習前都會做這個特訓。它的目的是為了強迫打者加快反應速度，並提升整個揮棒節奏。當然，考慮到米澤羅斯基能投出極快的速球，這絕對是最佳的應對特訓方案。」貝茲教練補充指出，雖然沒有精確的體感數據，但打者站得那麼靠前，反應時間會被壓縮到極致，「這能有效刺激眼睛的視覺反應，並提升大腦處理超高速球的訊息速度。」釀酒人G1先發投手米澤羅斯基在本季表現恐怖，30場先發豪取16勝5敗、防禦率僅1.80，是本季國聯賽揚獎的大熱門，更曾在今年6月刷新大聯盟先發投手最快球速紀錄（約169.8公里）。大谷本季曾與他對決3打席，敲出1支右外野三壘安打，另有一次飛球出局與一次三振。面對這樣的強敵，加上大谷在分區賽手感仍待升溫，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在賽前向全隊下達了明確的戰術要求：「無論是大谷還是其他打者，當務之急是做好選球、打出高品質打席並設法上壘。面對這種等級的投手，能擊出全壘打固然很好，但如果能選到保送，那同樣是最高品質的結果。」