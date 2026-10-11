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連假收假高鐵北上逾100班！台中以北每小時04分有車

▲10月11日收假日，台灣高鐵北上列車超過100班次。（圖／高鐵提供）

嘉義、雲林北上快看！17:45加開8822車次 配置11節自由座

▲10月11日高鐵嘉義站加開8822次，17時45分發車，全車除商務車廂外，共11節自由座。（圖／高鐵提供）

高鐵自由座等候時間怎麼查？看「燈號」避開排隊人潮

▲出門搭車前可至高鐵首頁查詢各站「自由座等候時間」實時燈號。（圖／翻攝高鐵官網）

直達車對號座走道禁止站立！自由座搶位技巧一次看

今（11）日是國慶連假最後一天，北上收假湧人潮！台灣高鐵全天預計開出超過100班次北上列車，下午更針對台中以北、彰化、雲林、嘉義及左營、台南等地推出不同搭乘分流建議，其中嘉義站17時45分加開8822車次，配置11節自由座車廂。《NOWNEWS》整理2026國慶高鐵收假攻略、北上車次、自由座搭乘技巧等重點，準備北返的民眾出發前先看。因應10月11日國慶連假收假日北上人潮，台灣高鐵全天預計開出超過100班次北上列車，並針對不同出發區域提供分流建議，民眾可依目的地選擇適合的車次，減少尖峰時段候車壓力。◾下午13時至21時，每小時04分均有一班由台中站首發的北上列車。◾14:04至21:04發車的列車配置9節自由座車廂，沿途各站均有停靠。◾高鐵另於14:21、16:21加開台中首發北上列車，配置11節自由座車廂，台中、苗栗、新竹、桃園等地旅客可多加利用。彰化、雲林、嘉義地區旅客，建議優先選擇車次編號百位數為6或8的列車，高鐵另加開8822車次特別加班車，17:45由嘉義站首發，配置11節自由座車廂，商務車廂除外，方便嘉義及雲林旅客北返。至於左營、台南地區要前往台中及雙北的旅客，，縮短行車時間。國慶收假日自由座需求較高，旅客出發前可透過台灣高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或LINE TODAY「生活頻道」查詢各站「自由座等候時間」預估燈號。燈號代表預估等候時間，綠色為20分鐘以內、黃色為約20至40分鐘，其他燈號則代表更長的預估等候時間，建議旅客優先選擇綠色燈號時段搭乘，但實際等候時間仍可能因現場人潮變動，應以車站公告及現場狀況為準。針對連假期間自由座旅客大量湧入車廂的情況，高鐵在疏運期間加強現場引導，並公告，避免影響對號座乘客通行及乘車品質。高鐵自由座通常設於第9至12車廂，單數車廂因設有廁所，座位數約85個；偶數車廂如第10車廂，座位數約96個，旅客可留意月台標示與排隊位置，評估是否選擇座位數較多的車廂候車。