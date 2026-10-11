我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台南市長黃偉哲向現場貴賓介紹台南好物。（圖／南市府提供）

▲ 台南市長黃偉哲帶台南農產亮相福岡國慶。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲日前赴日本福岡，出席由駐福岡辦事處長陳銘俊主持的國慶酒會，現場匯聚日本國會議員，以及九州及山口地區的政、商、僑、學界領袖，場面盛大。黃偉哲特別精選台南優質農產帶到活動現場，與日本各界友人分享台南物產，除了傳遞國慶喜悅，也盼藉此深化台日地方交流，讓更多日本朋友認識台南的城市魅力與優質物產。黃偉哲表示，台南與日本長期累積深厚情誼，交流不僅建立在歷史文化及觀光旅遊上，也展現在災難互助上，像是今日也蒞臨現場的熊本縣知事木村敬甫於周一(5日)來到台南與他會面，答並感謝台南市民日前捐助熊本震災的愛心款項，展現台日地方之間患難與共、彼此扶持的深厚情誼。黃偉哲提及，台南目前在日本有22個友好城市，並率全國之先推出「日本友誼市景點互惠計畫」，透過城市間的觀光景點優惠，讓民眾對城市交流更有感。黃偉哲進一步提及，台南也透過道路命名等方式，將與日本友好城市的情誼融入城市生活，台南與日本可說是名副其實的最佳好友。黃偉哲指出，隨著去年底台南與熊本的航線通航後，台南與日本的交流更加便利，他此次特別將台南農特產品帶到國慶酒會現場，乃是希望以台南好物作為「敲門磚」，讓現場的日本各界領袖透過品嚐台南農產，進一步認識台南，也期待台日的地方友誼進而持續深化。活動現場設置台南農產展示區，展出由台南農漁會及在地業者推出的特色產品，包括各式水果加工品、甜食、茶飲等台南優質農特產品，桌上擺放產品供現場貴賓試吃。黃偉哲也致贈台南特色農產作為國慶賀禮，現場日本友人對台南農產展現高度興趣，互動熱絡。