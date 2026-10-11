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金崙地熱案場 明年初可併網發電

經濟部日前邀請逾10家金融業者前往台東金崙地熱案場參訪，透過對案場近距離觀察與深度交流，協助金融界掌握地熱從資源探勘、鑽井到發電的實際開發情形，以及地熱能源未來可能結合在地發展之複合式應用的方向，期盼藉此提升金融業對地熱產業的認識與信心，加速推動綠色融資，為地熱開發注入資金活水。2023年經濟部地質調查及礦業管理中心彙整既有資料，預估台灣深層地熱（地下3-6公里深）潛能約40 GW，其中可開發量約6 GW 至8 GW；迄今已完成7座地熱電廠，累計設置達 13MW。然而，即便地熱有低汙染、低破壞及屬於可以24小時持續發電的「基載綠能」，但因為前期鑽探、開發成本昂貴，導致推動速度緩慢。經濟部能源署表示，此次參訪的焦點案場由「環台能源集團」所投資興建，目前已完成鑽井、產能測試及案場開坪等作業，正積極趕工興建廠房及控制室等相關工程，預計明年初即可順利併網發電。值得一提的是，該案場不僅聚焦地熱發電，更規劃多元的「複合式應用」，規劃將發電後的尾水分享給在地溫泉業者及提供農業乾燥使用，充分活化地熱能運用，帶動在地社區與產業的經濟共榮。經濟部表示，為了達成2050淨零碳排之目標，近年來全力衝刺地熱發電，已成立「地熱發電單一服務窗口」，持續優化法規環境、深化國際合作，並輔導產業完成探勘、開發許可及示範獎勵申請。藉此吸引國內外具備技術、資金與開發經驗的優質業者投入，攜手推動地熱產業邁向規模化發展，實現綠能發電與地方社區共生共榮的淨零願景。