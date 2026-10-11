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盧秀燕再喊話賴清德 籲參考藍綠前任總統做法

立法院長韓國瑜昨（10）日在國慶大會致詞時火力全開，談及大罷免是「政治獵殺」、行政院長卓榮泰不副署法律案等爭議，更示警台灣民主不能被國際社會視為「假民主、真獨裁」。台中市長盧秀燕今（11）日再度向總統賴清德喊話，強調國家領導人應有高度、善意與能力化解紛爭，並建議賴清德參考過去藍綠幾任總統的做法，排解兩院對立，讓國家繼續向前走。韓國瑜昨天在國慶大會致詞時脫稿發言，再度提及2025年大罷免及行政院長卓榮泰不副署法律案等爭議，並呼籲賴清德出面化解行政、立法兩院僵局，避免民生受到重大傷害。他表示，賴清德有政治潔癖、愛惜羽毛與名聲，自己也同樣不喜歡貪污腐敗、胡作非為，但若總統無法解決兩院對立，台灣民主恐被國際社會質疑是「假民主、真獨裁」。盧秀燕昨天主持台中國慶升旗典禮後，也大讚前總統蔡英文在史丹佛大學胡佛研究所的演講，點出領導人應懂得克制，以及重視經濟均衡發展兩大觀點，並直接點名賴清德應參考。今天她再度談及國家領導人的角色，將焦點放在如何化解行政、立法兩院的政治僵局。盧秀燕上午出席國民黨台中市議員黃馨慧競選總部成立典禮，被問到韓國瑜所說的「假民主、真獨裁」時表示，韓國瑜憂國憂民，昨天在國慶大會上的一席話是出於肺腑之言，語重心長。她認為，即使忠言逆耳，國家領導人仍應重視韓國瑜提出的建議。盧秀燕指出，身為國家領導人，應該要有高度、有善意，也要有能力調解立法院與行政院之間的紛爭。唯有兩院都能良性運作、彼此合作，國家才能繁榮進步。她強調，賴清德不只應重視韓國瑜的發言，也可以參考過去藍綠幾任總統處理兩院關係的方式，化解紛爭、讓國家向前走。此外，黃馨慧是立委廖偉翔的母親，盧秀燕也特別提到韓國瑜與黃馨慧有特殊交情，並透露韓國瑜今天雖然無法親自南下參加競總成立活動，但有特別囑咐她，自己非常關心黃馨慧的選情。