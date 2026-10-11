甲骨文（Oracle）近期，5年期信用違約交換（CDS）報價來到261個基點，換算下來，市場隱含它5年內違約的機率大約2成。財經專家阮慕驊於臉書分析，雖然CDS報價非預測違約唯一標準，但卻是很好的溫度計，顯示AI資本支出熱潮風險，已經從股票市場蔓延到信用市場。
阮慕驊表示，甲骨文明明還是投資級評等，公司也沒有任何付不出錢的跡象，市場卻為它的債務買保險買到創歷史新高，CDS來到261個基點，市場隱含它5年內違約的機率大約2成
CDS是「借貸者保險」 保費愈高等同「市場覺得愈容易出事」
他進一步說明，CDS是一張針對「借錢的人會不會倒債」的保險，「假設你借錢給甲骨文，擔心它將來還不出來，就可以去找另一方買一張保單：你每年付保費，萬一甲骨文真的違約，對方賠你損失」，而以261個基點計算，每年要付26.1萬美元的保費。保費越貴，代表市場覺得出事的可能越高。
這類機率不是評等機構算的，而是從保費「倒推」回來的，他解釋，原理跟車險一樣，大致等於「出事機率」乘上「出事時要賠多少」。市場慣例假設還能拿回約4成，也就是每出事一次，損失6成；每年2.61%的保費除以6成的損失，得到每年約4.35%的違約機率。連續5年累積下來，大約就是2成。
阮慕驊強調，從CDS基點所推出的違約機率並不表示「2成會倒」，這是解讀時最容易誤會的地方，因為這還有包括真正違約風險、緊張溢價，避險需求等要素。
他說，歷史上和甲骨文同等級的公司，5年內真的倒債的比率大約只有1%到2%，遠低於2成；緊張溢價是指市場越不安，大家越願意多付錢買安心，保費就會被墊高。
避險保護自己部位 AI公司CDS成交量暴增4倍
而最關鍵在於避險需求，過去一年，銀行借了大量資金給AI資料中心相關的專案，債券投資人也持有大量甲骨文的債，這些人不一定認為甲骨文會倒，但為了保護自己的部位去買保險。
高盛信貸部門披露，AI相關個別公司的CDS成交量比去年同期暴增4倍，「甲骨文排第一。買保險的人一多，保費自然水漲船高。」
阮慕驊總結，與其說市場認為甲骨文有2成機率倒閉，市場願意花大錢替甲骨文的信用風險上保險，反映的是對AI投資背後龐大借貸的不安。
CDS、債市反應一致 評等機構再等等
這份不安不只出現在CDS市場。甲骨文2056年到期的長天期債券，現在只值面額的8成2左右，殖利率超過8.3%。對照同期限的美國公債，30年期殖利率本週約在5.6%，兩者差距大約2.7個百分點，跟CDS的報價幾乎吻合。
兩個市場彼此獨立，卻得出相同的結論，說明這不是個別交易員的過度反應，而是整個信用市場都在重新評估甲骨文的風險；摩根士丹利一年前就建議投資人買進甲骨文的違約保護，如今保費已經翻了1倍多。
最值得注意的，評等機構仍給甲骨文投資級；歷史經驗顯示，評等的調整往往落後於市場，當兩者差距拉大時，最後通常是評等向市場靠攏，而不是反過來。
他強調，CDS報價或許不是預測違約的水晶球，但它是一個很好的溫度計，「當市場願意為一家投資級公司付出接近高收益債的保費時，代表AI這波資本支出熱潮的風險，已經從股票市場蔓延到信用市。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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CDS是「借貸者保險」 保費愈高等同「市場覺得愈容易出事」
他進一步說明，CDS是一張針對「借錢的人會不會倒債」的保險，「假設你借錢給甲骨文，擔心它將來還不出來，就可以去找另一方買一張保單：你每年付保費，萬一甲骨文真的違約，對方賠你損失」，而以261個基點計算，每年要付26.1萬美元的保費。保費越貴，代表市場覺得出事的可能越高。
這類機率不是評等機構算的，而是從保費「倒推」回來的，他解釋，原理跟車險一樣，大致等於「出事機率」乘上「出事時要賠多少」。市場慣例假設還能拿回約4成，也就是每出事一次，損失6成；每年2.61%的保費除以6成的損失，得到每年約4.35%的違約機率。連續5年累積下來，大約就是2成。
阮慕驊強調，從CDS基點所推出的違約機率並不表示「2成會倒」，這是解讀時最容易誤會的地方，因為這還有包括真正違約風險、緊張溢價，避險需求等要素。
他說，歷史上和甲骨文同等級的公司，5年內真的倒債的比率大約只有1%到2%，遠低於2成；緊張溢價是指市場越不安，大家越願意多付錢買安心，保費就會被墊高。
避險保護自己部位 AI公司CDS成交量暴增4倍
而最關鍵在於避險需求，過去一年，銀行借了大量資金給AI資料中心相關的專案，債券投資人也持有大量甲骨文的債，這些人不一定認為甲骨文會倒，但為了保護自己的部位去買保險。
高盛信貸部門披露，AI相關個別公司的CDS成交量比去年同期暴增4倍，「甲骨文排第一。買保險的人一多，保費自然水漲船高。」
阮慕驊總結，與其說市場認為甲骨文有2成機率倒閉，市場願意花大錢替甲骨文的信用風險上保險，反映的是對AI投資背後龐大借貸的不安。
CDS、債市反應一致 評等機構再等等
這份不安不只出現在CDS市場。甲骨文2056年到期的長天期債券，現在只值面額的8成2左右，殖利率超過8.3%。對照同期限的美國公債，30年期殖利率本週約在5.6%，兩者差距大約2.7個百分點，跟CDS的報價幾乎吻合。
兩個市場彼此獨立，卻得出相同的結論，說明這不是個別交易員的過度反應，而是整個信用市場都在重新評估甲骨文的風險；摩根士丹利一年前就建議投資人買進甲骨文的違約保護，如今保費已經翻了1倍多。
最值得注意的，評等機構仍給甲骨文投資級；歷史經驗顯示，評等的調整往往落後於市場，當兩者差距拉大時，最後通常是評等向市場靠攏，而不是反過來。
他強調，CDS報價或許不是預測違約的水晶球，但它是一個很好的溫度計，「當市場願意為一家投資級公司付出接近高收益債的保費時，代表AI這波資本支出熱潮的風險，已經從股票市場蔓延到信用市。」
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