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▲葉璦菱（如圖）帶來多首經典歌，瞬間把台東海濱公園變成戶外超級大包廂。（圖／台東縣政府提供）

歌手葉璦菱昨晚（10日）登上「2026國慶焰火在台東！」演出，一連帶來〈漂亮一下〉、〈殘缺的溫柔〉等歌曲，一開口就展現天后氣場與實力，唱到招牌曲〈我心已打烊〉時，她更與「神秘嘉賓」台東縣長饒慶鈴同台唱跳，瞬間炒熱現場氣氛，引起全場大合唱；對此葉璦菱也大力稱讚現場歌聲，幽默說：「我歌手的工作岌岌可危，現場太會唱了，不然你來當歌手，我來選縣長！」「2026國慶焰火在台東！」晚會由曲艾玲、劉傑中主持，欣賞完精彩焰火秀之後，緊接著登場的「南島派對」找來李英宏、沈文程、葉璦菱、玖壹壹接力開唱。部落女神葉璦菱昨晚帶來〈漂亮一下〉、〈殘缺的溫柔〉等歌曲，之前放話要把現場點燃成卡拉OK金曲大包廂的她，在台上問大家：「今天開心嗎？當然，今天是我們國家的生日，能夠在這個日子來台東唱歌給大家聽。接下來你們要更嗨，因為這首歌是屬於你們的，〈我心已打烊〉可以跳起來喔！」間奏過後，「神秘嘉賓」台東縣長饒慶鈴一身黃色西裝帥氣上台，與葉璦菱同台唱跳，讓台下也跟著她們一起舞動。葉璦菱自豪表示：「在台東我比我兒子ØZI還紅！」更大力稱讚現場歌聲：「我歌手的工作岌岌可危，現場太會唱了，不然你來當歌手，我來選縣長！」妙語如珠讓台下笑聲不斷。接著兩人還以〈愛你一萬年〉帶領全場大合唱，果然把台東海濱公園變成戶外超級大包廂。不只葉璦菱帶領大家唱跳，出身台東卑南的沈文程，也與李英宏合體演唱〈NINA來台東〉，他的「國際沈文程日」巡迴演唱會從今年5月一路排到明年，闊別許久的節目〈寶島漁很大〉也自上月推出全新一季，在南島派對上，沈文程帶來大家都琅琅上口的〈五月十一彼下埔〉說：「回來台東就是跟大家打個招呼，讓大家知道我還在！」還特別介紹自己和李英宏的褲子裝飾，直呼：「我們的褲子也有煙火。」