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▲《春禾之上》男主角是代旭，他二搭譚松韻飾演一名刑警。（圖／翻攝自微博＠電視劇春禾之上）

由譚松韻、劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》明（12）日將在Disney+迎來大結局，不少劇迷已經在擔心看完《蘭香如故》鬧劇荒怎麼辦，甚至開始關注譚松韻主演的下一部作品《春禾之上》。據悉，《春禾之上》已在今年8月殺青，預計明年開播，是一部時裝劇。這次譚松韻將二搭《夢華錄》的代旭，挑戰飾演一名「法學博士」，讓粉絲期待值拉滿。《蘭香如故》即將播畢，不少粉絲開始敲碗想看譚松韻的新劇《春禾之上》。據悉，該劇走「反甜寵、強内核」的路線，由中國最高人民檢察院影視中心參與聯合出品，劇情加入許多真實案例。譚松韻飾演的「季三妹」是一名法學博士，擔任負責調查未成年人的檢察官，代旭則飾演她的刑警好友「何亮」，兩人將搭檔查案，不確定會不會發展感情線。目前只知道，《春禾之上》今年6月於廈門正式開機，8月25日已圓滿殺青，全劇目前已進入後製階段，預計會剪40集，最快將於2027年在騰訊獨家播出。依照過往騰訊愛合作Disney+的慣例，《春禾之上》也很有可能像《蘭香如故》一樣，同步於Disney+上線，只是確切時間還沒定檔。而譚松韻早在去年播出的仙俠劇《逍遙》中，與代旭有過合作，只是代旭當時飾演「上古大妖」，與譚松韻互動並不多，這次再拍《春禾之上》，兩人算是二搭，是否能有好默契，還有待觀察。現年36歲的代旭過去多半出演配角，在《夢華錄》、《燃罪》、《軋戲》中的表現都頗為亮眼，這次久違擔綱男主角，會帶來怎樣精采的表現，讓粉絲也相當期待，希望他跟譚松韻的探案搭配可以擦出新火花。