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2026年底準備大翻身！「3生肖」連旺3個月

▲命理專家「王老師」王昆山表示，2026年剩下最後3個月，3大生肖「兔、狗、虎」即將迎來年底大翻身時期。（示意圖／NOWNEWS資料照）

3生肖年底轉衰！4方法自救：快找貴人

「生肖馬、生肖鼠、生肖牛」在年底需要特別留意運勢，易有口舌衝突、合作糾紛與意外破財，建議參考「錢別亂借、氣話少說、開車別搶快、重大決定多想一下」4項方法補救，強調年底先求穩，守住就是賺。

2026翻身機會來了！根據命理專家「王老師」王昆山表示，，強調這3生肖先前運勢多差，到了年底就有多旺。卯戌六合、亥卯未三合，運勢全面提升，尤其旺在人際回暖，感情也容易有進展。多和身邊的人聯絡，讓好人緣為你帶來好機會。三合特別會旺在合作財，把握合作機會、客戶牽線，過去累積的人脈和口碑，有機會變成實際收入。寅虎、午年、戌月形成三合，年底事業將有突破，受貴人提拔，表現容易被他人看見，如果有計畫放在心底許久，建議趕快去執行。此外，王老師還點名王老師表示，若想提升運勢，得先「找對人、抱對大腿」，可參考這，建議找尋身邊貴人，並多多親近。