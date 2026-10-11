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阿里山雲海、日出看不膩！巨木群、眠月線必回訪

▲阿里山巨木群讓人心曠神怡，是最多人推薦值得一去再去的神級地點。（圖／台灣山林悠遊網）

金門、澎湖玩不膩！離島旅遊「一下飛機就放鬆」

▲澎湖國際海上花火節每年都吸引不少旅客。（圖／澎湖縣政府旅遊處提供）

台東有「回家的感覺」！花蓮山海美景太難忘

▲花蓮受到0403地震重創已兩年多，太魯閣國家公園仍在修復中，但花蓮美景在許多台灣人心中仍揮之不去。（圖／文化部文化資產局）

武嶺、太平山、台南、墾丁各有魅力

▲牛肉湯是台南的美食驕傲，也是到台南必吃小吃。（圖／取自「我要征服臺南牛肉湯」粉專）

國旅沒救？住宿價格、交通便利度是關鍵

「國旅太貴不如飛日本」的討論不斷，不少民眾抱怨台灣旅遊住宿價格偏高，國內玩一趟的預算甚至能拿去買機票出國。不過，台灣真的沒有值得一去再去的景點嗎？近期Dcard網友分享國旅推薦名單，點名阿里山、金門、澎湖、台東、花蓮等地，有人去了3、4次還是想再訪，更有人形容到台東旅遊有種「回家的感覺」。《NOWNEWS今日新聞》整理社群熱議的台灣國旅景點，看看哪些地方讓人去了還想再去。在眾人推薦的名單中，阿里山是不少人心中的經典國旅景點，許多網友表示，阿里山的雲海、日出與巨木群四季各有風情，每次前往都能體驗不同的自然景觀。更有旅客分享，曾帶多位外國朋友造訪阿里山，每次都讓外國賓客感到驚豔。此外，熱門健行路線「眠月線」與高山鐵道體驗，也成為山林愛好者一再二訪、三訪的理由，對喜歡大自然的人來說，阿里山不只是看一次風景就能滿足的地方，不同季節、天氣與旅遊方式，都能帶來不一樣的感受。離島旅遊也是不少人心中的國旅首選，金門與澎湖各有特色，慢步調與獨特風景，讓人即使造訪多次仍想再去。不少網友直言，金門去了兩次還想再去第三、第四次，當地深厚的戰地文化、慢步調的人文風景與在地美食，讓旅遊不只是跑景點，也有人因此嚮往在金門退休生活。澎湖則有旅客分享，即使已經去過4次，仍能發現新的驚喜，蔚藍海景、海島風光與度假氛圍，讓人一下飛機就能放鬆心情，也是台灣極具特色的度假選擇。台灣東部的自然景致與生活步調，是不少人安排國旅時想再次造訪的原因，民眾齊推台東具有獨特的慢步調魅力，不少人每年固定回訪，感嘆在當地旅遊「沒有過多喧囂，反而有一種回家的感覺」。結合池上收稻穗藝術節、月光海音樂節等活動，也讓台東展現自然與藝術結合的旅遊魅力。花蓮的七星潭與太魯閣壯麗風光，也讓許多旅客留下深刻印象，即使不刻意排滿整天行程，單純欣賞東部山海、感受不同於城市的步調，就足以成為再訪理由。除了阿里山、離島與東部，國旅還有合歡山、武嶺、太平山等熱門地點，一年四季都能玩。山友大推合歡山、武嶺與宜蘭太平山，適合喜歡高山風景、避暑與戶外活動的旅客，太平山還有森林鐵道、溫泉與冬日景色等特色，很適合安排深度旅遊。台南則憑藉特色人文街區、牛肉湯等在地小吃，吸引不少饕客一訪再訪，甚至有人造訪數十次都不厭倦。墾丁則以沙灘、海洋景觀與度假氛圍，成為許多人每年固定安排放鬆的目的地。台灣國旅並非缺乏值得造訪的景點，從高山、海島到城市人文與在地美食，都有讓旅客一去再去的魅力。真正讓部分民眾對國旅卻步的，仍是住宿價格是否合理、服務品質是否符合期待，以及交通是否便利等問題。對旅客來說，願意再次造訪一個地方，不只取決於風景，也包括整趟旅程的花費、住宿體驗與移動成本，若旅宿業者能提供合理透明的價格，以及與收費相符的服務品質，台灣許多景點依然值得深度旅遊、重複造訪。