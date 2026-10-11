我是廣告 請繼續往下閱讀

辯論場次成焦點 蔣萬安：雙方已簽同意書

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（10）日晚間與台北市長蔣萬安在萬華廣照宮餐會狹路相逢，沈伯洋當場遞上電視辯論公開邀請書，更提出希望至少舉行4場辯論。對此，蔣萬安今（11）日回應，辯論的重點是在舉辦，而不是把它當成選舉話題，「不是說喊越多場就越贏」。他強調，雙方對於由TVBS舉辦辯論已有共識，也都簽署同意書，週一電視台將邀請雙方陣營協商，盼沈伯洋陣營代表也能出席。蔣萬安表示，辯論的重點應該是實際舉辦，而非淪為選舉話題，並不是喊越多場就越贏。他指出，昨日碰到沈伯洋時，已當面向對方說明，目前雙方對於由TVBS舉辦辯論已有共識，且雙方都已簽署同意書。蔣萬安進一步說明，週一TVBS將邀請雙方陣營坐下來討論，包括辯論舉辦時間、進行方式等相關細節，都可以透過協商確認。他強調，自己的陣營一定會出席，也希望沈伯洋陣營代表能夠出席，共同促成辯論順利舉行。至於昨日離開活動現場時，遭到沈伯洋支持者包圍、高喊「沈伯洋」，是否感到尷尬？蔣萬安則表示，雙方支持者其實都非常熱情，「正面的表達我們都歡迎」。