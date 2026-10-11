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蔣萬安進場 韓國瑜牽手上台開玩笑

韓喊「幾流選民選幾流市長」 籲相信民主善良力量

立法院長韓國瑜10日在國慶大會上，當著總統賴清德、行政院長卓榮泰的面，直言行政、立法對立問題，引發政壇議論，更遭總統府人士批評失去立法院長格局。不過，韓國瑜今（11）日出席華僑節慶祝大會時，似乎未受風波影響，看到台北市長蔣萬安進場，還當場將人拉上台，笑問台下僑胞，蔣萬安最近額頭怎麼「黑黑的」？究竟是太陽曬黑，還是遭到抹黑？隨後更自嘲，自己已經好多年沒被抹黑，「從昨天晚上又開始抹了，再過幾天我也會變黑」，一席話讓現場笑聲不斷。第74屆華僑節慶祝大會今日登場，韓國瑜、蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川等人均出席。韓國瑜原本正在台上致詞，恰巧碰上蔣萬安進場，他隨即暫停發言，並將蔣萬安拉上台，兩人牽手同框，韓國瑜更當場開起玩說，大家有沒有發現蔣萬安最近額頭有點黑黑的？接著還要現場僑胞「有獎徵答」，究竟是被太陽曬黑，還是被抹黑？台下隨即有人高喊「抹黑」，現場氣氛熱絡。韓國瑜表示，蔣萬安原本就是單純、善良又熱情的人，一心一意推動台北市政，過去4年施政成果大家有目共睹，包括大巨蛋啟用、輝達（NVIDIA）海外總部選擇落腳台北，以及各項市政建設推動，都付出許多努力。韓國瑜強調，「真金不怕火煉」，認為蔣萬安近期遭受不少抹黑，但候選人在選舉過程中難免面對攻擊。話鋒一轉，他也拿自己開玩笑，表示這幾年比較少被抹黑，整個人都變白了，沒想到從昨晚開始又被抹黑，「過幾天我也會變黑」，引發台下笑聲。韓國瑜接著表示，台灣民主政治始終存在一股善良的力量，「幾流的選民，會選出幾流的民意代表；幾流的民意代表，會監督出幾流的政府；幾流的選民，會選出幾流的市長」。韓國瑜認為，台北市民具有判斷能力，而蔣萬安所展現的，是政治人物相當重要的質感，包括發自內心的純淨、專注市政，以及個人操守與品德。他也認為，蔣萬安的操守經得起考驗，隨後在台上呼籲僑胞繼續支持蔣萬安，並帶領現場高喊「蔣萬安當選」。