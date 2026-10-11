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洛杉磯道奇與密爾瓦基釀酒人的國家聯盟冠軍系列賽首戰，即將於11日在密爾瓦基點燃戰火。在開打前夕，釀酒人陣營率先展開心理戰，不僅總教練墨菲（Pat Murphy）誓言要「痛擊」尋求三連霸的道奇，擔綱G1先發重任的火球男米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）更將矛頭直指陷入低潮的道奇球星大谷翔平，霸氣宣告要徹底擊敗對手。兩軍連續第二年在國聯冠軍賽狹路相逢，連續兩年榮獲國聯最佳總教練殊榮的釀酒人教頭墨菲，在賽前記者會上展現強烈企圖心。「道奇無疑是一支非常出色的球隊，」墨菲先是肯定了對手的實力，但隨後露出充滿自信的笑容說道：「不過，我們非常渴望能狠狠打爆他們。」本季豪取103勝的釀酒人，擁有強悍的打線與頂級先發輪值。面對擁有豪華陣容的道奇，墨菲向美國媒體《紐約郵報》透露，球隊已做好比去年更萬全的準備：「雖然準備充分不代表保證贏球，但面對這支被譽為棒球界最強的球隊，我們必須嚴陣以待。我們會緊咬著他們不放，並拚盡全力在第7戰拿下最終勝利。」肩負首戰先發重任、最快球速可達169.8公里的24歲怪物右投米澤羅斯基，同樣鬥志高昂。在接受道奇專門媒體《Dodger Blue》訪問，談及即將面對近期打擊陷入低迷的大谷翔平時，米澤羅斯基毫不畏懼地表示：「他們一定會想盡辦法把球打進場內，用盡各種手段上壘。正因如此，我必須把每一位打者都當作世界上最棒的打者來對付。」米澤羅斯基進一步霸氣宣告：「我只要相信自己的球路，正面迎戰並擊敗對手，徹底完成我該做的工作就好。」回顧兩人過去的對戰紀錄，大谷曾在去年7月首度碰頭時的首打席就從米澤羅斯基手中敲出全壘打；而在今年8月的交手中，大谷則是3個打數敲出1支安打，並吞下1次三振。為了應對這位怪物右投，道奇隊在近期的打擊練習中，特別縮短了與發球機的距離來模擬極速火球。國聯冠軍賽尚未正式開打，雙方已充滿濃濃的火藥味。