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韓國瑜國慶談話掀議 蔣萬安：恪守議長職責提出諍言

韓流將啟動全台輔選 蔣萬安：韓國瑜走到哪人氣都很高

立法院長韓國瑜昨（10）日在國慶大會致詞時，當著總統賴清德、行政院長卓榮泰的面，直言賴清德有「政治潔癖」，卻無法解決行政、立法對立問題，引發政壇議論，更遭執政黨陣營批評有失高度。對此，台北市長蔣萬安今（11日）表示，他非常欽佩韓國瑜的談話，認為韓國瑜是忠於國家、恪守國會議長身分所提出的諍言，更展現應有的擔當。他也呼籲民進黨政府應傾聽民意，「不要再透過不復議、不執行這樣的方式，來擴大整個憲政的危機」。韓國瑜昨日在國慶大會致詞時，談及行政、立法之間的衝突，直指賴清德有政治潔癖，卻未能有效化解朝野對立，也提及行政院不副署立法院通過的法律案，呼籲行政、立法雙方應坐下來溝通，透過協商尋求解決之道，避免台灣民主被國際社會認為是「假民主、真獨裁」。不過，相關發言也引發執政黨陣營批評，質疑韓國瑜身為立法院長，在國慶場合發表此番言論有失高度。對此，蔣萬安今日受訪時表示，他非常欽佩韓國瑜在國慶活動上所發表的談話，認為韓國瑜忠於國家，並恪守國會議長的身分，勇於提出諍言，展現身為立法院長的擔當。蔣萬安強調，仍誠懇希望民進黨政府能夠傾聽民意，不要再透過「不復議、不執行」的方式，進一步擴大憲政危機。至於韓國瑜的國慶談話，是否已具有國家元首層級，甚至可能成為2028年總統大選的政治論述？蔣萬安則表示，韓國瑜完全是基於國會議長、立法院長的職責發表談話，也是非常誠懇地向各界提出呼籲。另外，韓國瑜表態可以開始進行全台輔選，外界關注「韓流」是否將助攻蔣萬安，協助對抗民進黨台北市長參選人沈伯洋。對此，蔣萬安表示，韓國瑜無論走到哪裡，人氣都非常高，也是他非常尊敬的政壇前輩，過去兩人已在許多場合碰面。蔣萬安強調，未來也一定會持續為台北、為台灣一起努力，「一起拚出好未來」。