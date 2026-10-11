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101國慶秀火鍋引熱議 賈永婕澄清沒有其他意圖

火鍋到底加不加芋頭？蔣萬安：這就是民主多元包容

台北101昨（10日）晚間推出國慶煙火及無人機展演，沒想到空中竟出現一鍋熱騰騰的「火鍋」圖案，讓不少網友瞬間聯想到台北市長蔣萬安過去曾以火鍋比喻台北市，笑問「是不是在偷臭？」對此，蔣萬安今（11）日受訪時稱，自己吃火鍋其實「不會加芋頭」，但也完全尊重喜歡加芋頭的人，強調這正是民主多元包容最重要的一面。台北101昨晚以煙火及無人機展演慶祝雙十國慶，其中無人機在夜空中排列出火鍋圖案，意外成為網友討論焦點。由於蔣萬安過去在英文演說中，曾以「Taipei is more like a hot pot」（台北更像一個火鍋）形容台北市，藉由不同食材融合的概念，凸顯城市多元包容的特色，因此畫面曝光後，不少網友立刻聯想到蔣萬安的「火鍋哏」。對於外界的各種聯想，台北101董事長賈永婕在展演結束後，也透過臉書親自解釋，表示火鍋圖案只是一個有趣的發想，希望傳達自由選擇的概念，並沒有任何背後意圖。她也感謝台北市政府大力支持活動，以及所有工作團隊的辛勞。蔣萬安今日出席華僑節慶祝大會時，被媒體問及101國慶無人機秀出火鍋圖案的看法，他先是感謝主辦單位用心籌劃，並表示相信所有市民朋友都度過了一個美好的夜晚。蔣萬安也說，「其實，關於火鍋，我自己是不會加芋頭，但是我完全尊重、很喜歡在火鍋加芋頭的朋友。我想這就是民主多元包容最重要的內涵」。