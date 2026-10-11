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蔣萬安：樂見沈伯洋轉變 但應說清楚對中華民國的立場

民進黨台北市長參選人沈伯洋在國慶當天，公開祝賀「國家生日快樂」，卻被網友翻出2014年的舊文，當時沈伯洋曾主張台灣應制憲，並將中華民國的「類殖民體制」徹底改寫，前後立場引發討論。對此，台北市長蔣萬安今（11）日表示，沈伯洋過去對中華民國有不同主張，如今突然祝賀中華民國生日快樂，對於這樣的轉變當然樂見，但沈伯洋也必須清楚說明，「他對於中華民國的立場究竟是什麼？」蔣萬安更強調，自己堅定認同中華民國，而且是每一天都堅定捍衛。對於沈伯洋昔日說法，蔣萬安今日受訪時表示，「我再次強調，我是台灣人，我是中華民國的國民」，中華民國是大家共同的記憶，也是今日台灣民主、自由、法治最重要的根基。蔣萬安指出，沈伯洋過去對中華民國有不同的主張，如今卻突然說出「中華民國生日快樂」，對於沈伯洋有這樣的轉變，他當然覺得很好，但仍有必要向外界交代清楚，究竟如何看待中華民國。蔣萬安強調，「他也必須要很清楚說明，他對於中華民國的立場究竟是什麼？」至於自己的立場則始終如一，不僅堅定認同中華民國，更是「每一天堅定地捍衛」。