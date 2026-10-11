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日本國湯是味噌湯「台灣是哪一碗」？貢丸湯、竹筍湯都被點

▲網友發文討論，認為日本國湯是味噌湯，台灣國湯則應該由貢丸湯擔任，意外引發美食大戰。（示意圖／取自pixabay）

▲除了貢丸湯以外，竹筍湯、蛤蜊湯、蘿蔔排骨湯等也被其他台灣人點名。（圖／記者葉盛耀攝）

「自助餐免費的湯」呼聲最高！一票台灣人認同：很懷念

目前讚數最高的答案竟是「自助餐免費的湯」

▲「自助餐免費的湯」被最多人點名，更是許多異鄉遊子最懷念的湯品。（圖／翻攝Threads）

台灣湯品種類多元，但如果說到「台灣國湯」第一時間會想到哪一碗呢？，更對許多異鄉遊子來說懷念不已。日前一名網友在Threads發文，表示味噌湯被視為日本最具代表性的湯品，堪稱是「日本國湯」，但若是換成台灣國湯，他第一時間聯想到的是「貢丸湯」，因此好奇詢問「如果日本的國湯是味噌湯，台灣國湯是貢丸湯嗎？」此話一出，瞬間引來各派老饕留言大戰，竹筍湯、蛤蜊湯、蘿蔔排骨湯、紫菜蛋花湯、剝皮辣椒雞湯、酸辣湯等都被點名，每碗湯都有各自的擁護者，四神湯、豬血湯呼聲也很高，被認為是在外國少見的獨特湯品。有趣的是，留言中還有新竹人出面捍衛，認為「出了新竹沒一個地方的貢丸湯好喝」、「在新竹待久了出其他縣市無法接受點貢丸湯」，讓原PO哭笑不得直呼「無意間闢了一個不得了的戰場」。但值得一提的是，在眾多答案中，，就連原PO本人也相當認同，吸引台灣人直喊「我也投自助餐湯一票，遊子在國外喝到這個湯都有點感動，想復刻又復刻不出來的味道」、「投這個一票，而且感覺算是少見的北中南差不多的湯」、「認同+1，自助餐的湯真的好喝，可以喝一輩子」。據了解，自助餐免費附贈的湯之所以被稱作國湯，是因為它不分北中南各地都有，多數自助餐店幾乎都會在角落擺上一大鍋免費熱湯，其陪伴許多台灣人從學生到出社會，對許多異鄉遊子或出國唸書的人來說，是一種難以複製的熟悉味道。雖然貢丸湯、蛤蜊湯、紫菜蛋花湯各有支持者，但「自助餐免費湯」因為極具生活感與趣味性而脫穎而出。不過每個人心中最具代表性的台灣湯品各有不同，也讓「國湯」究竟是哪一味，意外成為熱烈討論話題。