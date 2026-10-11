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蔣萬安競選辦公室今（11）日表示，「台北安可」競選主題曲MV完成畫面調整，正式重新上架！新版MV除了呈現蔣萬安市長與台北隊議員們團結合唱、充滿活力的氛圍，更融入活潑鮮明的歌詞動畫，展現台北過去四年的施政成果與未來城市願景，邀請市民朋友一起跟唱、為台北熱血應援。蔣萬安競選辦公室指出，歌曲融入台北大巨蛋國際賽事、捷運六線齊發、免費營養午餐、無菸城市、幸福住宅等各項施政成果，透過歌詞動畫，讓市民更容易跟著旋律一起歡唱、熱情應援，同時看見台北過去四年的改變，以及未來城市發展的無限可能。競辦表示，「台北安可」以正向、陽光、充滿活力的Pop Punk曲風，唱出對台北的熱情與期待。此次完成MV畫面調整，除了尊重影像當事人的感受，也希望透過更鮮明、容易傳唱的影音呈現，讓市民朋友都能輕鬆加入台北隊的應援行列。競辦強調，「安可」Encore，象徵為當下喝采、讓美好延續。好的政策要安可、好的團隊要安可，台北的進步更要安可！期待10月26日競選總部成立大會，與所有市民朋友齊聚一堂，一起高唱「台北安可」，為台北的下一個四年喝采。