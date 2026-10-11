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台北101七色燈光進遊戲 《台北 GTA》細節超用心

▲《台北 GTA》中，台北101的建築燈光也會依星期幾呈現不同顏色。（圖／《台北 GTA》）

神還原國慶煙火 台北101打上「生日快樂」

▲《台北 GTA》玩家已經可以體驗遊戲內的「股票交易」功能，不過目前還沒完整上線。（圖／《台北 GTA》）

《台北 GTA》怎麼玩？在哪玩？

台灣開發者打造的免費網頁遊戲《台北 GTA》（臺北狂飆）憑藉高度還原台北街景引發關注，不只可以在遊戲中探索熟悉的城市地標，玩家也發現，連台北101的燈光，竟然也比照現實變色，甚至適逢雙十國慶日，《台北 GTA》內也同步施放「國慶煙火」，超狂細節不斷成為玩家熱議的話題。台北101是台北最具代表性的地標之一，夜間外牆燈光也是許多民眾熟悉的城市風景，現實中的台北101會依星期幾呈現不同顏色，現實配色依序為「周一紅、周二橙、周三黃、周四綠、周五藍、周六靛、周日紫」，而《台北 GTA》將這項細節融入遊戲場景，讓玩家在探索城市時，多了一個值得留意的彩蛋。除了日常的城市景觀，近期適逢台灣雙十國慶日，《台北 GTA》中的台北101，竟然也在遊戲時間入夜後施放「線上煙火」，台北101還打上「生日快樂」的標語，玩家甚至能進入101內部看煙火，超即時且貼合現實的內容，讓玩家在社群驚呼「真的太扯」。《台北 GTA》近期持續擴充遊戲內容，玩家已經可以體驗遊戲內的「股票交易」功能；交通方面，則能夠透過高鐵前往高雄，讓玩家有機會從台北一路玩到南台灣。隨著地圖、互動功能與交通玩法陸續擴充，《台北 GTA》也從單純還原台北街景，逐步發展成內容更加豐富的台灣開放世界遊戲。《台北 GTA》是一款可以直接透過網頁遊玩的開放世界遊戲，玩家不必另外下載遊戲程式，只要使用電腦瀏覽器進入官方網站，就能開始探索台北街景、體驗各種互動玩法。遊戲以台灣熟悉的城市環境為特色，玩家除了能在街道中自由探索，也能尋找台北101等知名地標，發掘藏在場景中的各種細節與彩蛋。想親自體驗的玩家，可前往《台北 GTA》官方網站開始遊玩，建議玩家進入遊戲後，可以先探索台北市區、觀察台北101的燈光變化，再尋找國慶煙火等特殊場景，看看遊戲究竟還藏有哪些有趣的台灣限定細節。