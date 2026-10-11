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▲王子曬出為毛弟（左）、徐新洋（右）慶生的照片。（圖／翻攝自王子IG@prince_pstar）

藝人王子（邱勝翊）去年10月底遭范姜彥豐指控和粿粿（江瑋琳）談不倫戀，今年4月又捲入閃兵案，形象嚴重受創，還傳出已失業近1年沒工作。而昨（10）日他在IG曬出近況，低調為親弟弟毛弟（邱宇辰）、徐乃麟兒子徐新洋慶生，還曬出聚會照片，親暱叫徐新洋「bro」，展現好交情。毛弟昨日迎來36歲生日，他的哥哥王子也不缺席，PO出與友人為他慶生的照片。只見照片中，毛弟穿著黑襯衫坐在多個蛋糕前，兩隻手比著自己的頭，看起來像是在集氣許願。除了毛弟外，王子也PO出為徐新洋提早慶祝36歲生日的照片，寫下：「Happy birthday bro」，稱呼對方為兄弟，展現好交情。只見徐新洋穿著咖啡色短袖上衣搭配牛仔褲，拿著麥克風在桌前說話，臉上露出開心又驚喜的笑容。事實上，王子在爆出不倫粿粿判賠100萬後；又因閃兵案犯後態度不佳，遭檢察官求刑2年2個月，從過去聲稱自己年收入近千萬，到現在已停工近1年。而對此，王子經紀人Summer（林有慧）先前則鬆口，王子目前完全沒有任何演藝工作，公司現階段也沒有要幫他推任何復出計畫，就讓他好好沉澱，去面對閃兵案後續的法律流程。