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▲Phone Duo闔起後可透過外螢幕操作App、回覆訊息及查看導航，方便單手使用，但機身重量達254公克，手感比一般iPhone更有負擔。（圖／翻攝自3cTim哥生活日常）

iPhone Duo摺痕幾乎看不見！但254公克重量有感

▲Tim哥指出，iPhone Duo採用奈米紋理內螢幕，能降低反光、改善視覺上的摺痕感受，正面觀看時幾乎不明顯，不過，從特定角度仍看得見摺痕。（圖／翻攝自3cTim哥生活日常YouTube）

3大功能被取消

iPhone Duo值得買嗎？Tim哥點名3類人適合入手

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo即將在台灣10月16日晚間8點開放預購，10月23日正式開賣，最低售價74900元，頂規2TB更高達118900元，堪稱史上最貴iPhone。不過，價格最貴不代表規格最強，，雖然擁有7.6吋摺疊大螢幕、雙App多工等全新玩法，卻也犧牲Face ID、實體SIM卡及望遠鏡頭，提醒果粉預購前一定要先想清楚。Tim哥指出，iPhone Duo最大亮點除了是蘋果首款摺疊機，同時也是蘋果針對摺疊設計重新打造iOS 27操作體驗，手機闔起時為5.4吋外螢幕，方便單手使用，展開後則變成7.6吋大螢幕，就像一台隨身迷你平板。尤其雙App多工功能，可以一邊看影片、一邊回LINE訊息，或將照片直接拖曳至郵件中；手機半摺後，還能直接立在桌上進行視訊、追劇或拍攝縮時影片，不必額外準備手機支架。內螢幕也支援Apple Pencil（USB-C），對經常處理文件、閱讀或需要多工的使用者來說相當實用。不過，Tim哥提醒，現階段雙App主要以左右各半的方式呈現，無法像電腦一樣自由調整視窗比例，部分第三方App也仍有適配問題。如果平常只拿手機滑社群、傳LINE，大螢幕不一定能發揮真正價值。螢幕摺痕也是不少果粉關心的重點，Tim哥指出，iPhone Duo採用奈米紋理內螢幕，能降低反光、改善視覺上的摺痕感受，正面觀看時幾乎不明顯。不過，從特定角度仍看得見摺痕，手指滑過時也能察覺，並非完全沒有摺痕。此外，iPhone Duo展開厚度僅5.2mm，但闔起後厚度增加至11.3mm，重量達254公克，放在口袋或長時間單手使用，都可能比一般iPhone更有負擔。雖然iPhone Duo價格比iPhone 18 Pro Max還高，但相機規格卻不是最頂級，Tim哥分析，Duo搭載兩顆4800萬畫素鏡頭，分別為主鏡頭與超廣角鏡頭，最高支援4K 120fps錄影，還能利用外螢幕讓被拍攝者同步預覽畫面，拍攝小朋友時也能播放動畫吸引注意力。不過，iPhone Duo沒有獨立望遠鏡頭，僅支援2倍光學品質變焦，也缺少iPhone 18 Pro系列的可變光圈與ProRAW等專業攝影功能。 對於喜歡拍攝演唱會、舞台表演或旅遊遠景的使用者，Tim哥認為iPhone 18 Pro Max反而更適合。除了相機之外，還有兩項重大改變，首先，iPhone Duo取消Face ID臉部辨識，改為側邊Touch ID指紋解鎖；其次，全面取消實體SIM卡槽，僅支援eSIM。對於習慣臉部解鎖，或出國喜歡購買實體SIM卡的使用者，都需要重新適應。Tim哥認為，iPhone Duo並不是一支適合所有人的手機，真正值得考慮入手的主要有3類人：1.科技嘗鮮族： 喜歡體驗最新摺疊科技，也願意承擔初代產品的未知風險。2.多工工作族： 經常使用雙App、處理郵件、文件及訊息，需要更大的工作畫面。3.影音娛樂族： 喜歡追劇、看漫畫、閱讀或玩遊戲，不想同時攜帶iPhone與iPad。如果非常重視手機相機、續航穩定度、輕薄手感，或平常根本沒有雙App需求，iPhone 18 Pro Max可能是更實際的選擇。