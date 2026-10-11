但現在的他做不到這一點。他無法有效利用下半身，無論怎麼看，他的身體狀況都不在最佳狀態。

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大谷翔平長打銳減 球探點出原因

如果身體健康，即便投來的球位置很好，導致大谷翔平揮棒姿勢變形，只要球進入好球帶，他依然能將球擊出400英尺（約122米）遠。

但現在的他，顯然做不到這一點。他無法有效利用下半身，無論怎麼看，他的身體狀況都不在最佳狀態。

大谷翔平維持擊球初速 但揮棒連貫性卻下滑

他依然能保持出色的揮棒速度，但為了產生這種速度所施加的力量，恰恰成為拖累他表現的原因。

洛杉磯道奇當家球星大谷翔平，今年季後賽表現低迷，累積13打數僅2安打、打擊率1成54，主要受到傷勢影響，自8月18日對洛磯以來，已經連續54天未開轟，《加州郵報》稍早報導大谷翔平打擊狀態下滑情況，一位球探分析，大谷翔平以前只要鎖定來球，就能以極高把握度扛出全壘打，「大谷翔平今年受到右臂、左膝及頸部傷勢困擾，不僅7月就封印投手身分，打擊端也受到影響，整季30轟、81分打點、OPS+143都寫下加盟道奇以來新低，季後賽表現同樣不佳，靠隊友火力相挺打進國聯冠軍賽。」一位球探接受《加州郵報》報導時指出，「此外，另一位球探也指出：「大谷翔平傷勢似乎打亂他打擊動作的連貫性。」他補充道：「當地時間10月11日，道奇隊將在客場迎來與密爾瓦基釀酒人的國聯冠軍賽首戰，屆時大谷翔平將面對先發投手米澤羅斯基（Jacob Misiorowski），他能否藉此機會找回狀態，值得關注。