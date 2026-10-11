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▲ 今天的特別嘉賓陳柏惟更來到美濃，展現兩人好交情，助講時則特地用客語幽默方式表示，慧欣專業、雞婆、有經驗，絕對是大家最好的選擇。（圖／高雄市議員候選人林慧欣提供）

▲活動中，多名青年代表，將「六心計畫」政見放進「欣世袋」裡，希望林慧欣把地方大小事都放在心上。（圖／高雄市議員候選人林慧欣提供）

民進黨高雄市議員第一選區候選人林慧欣11日在美濃雙峰公園成立競選總部暨賴瑞隆美濃後援會。高雄市長候選人賴瑞隆、立委邱議瑩等人到場力挺，現場更湧入兩千多名鄉親擠爆會場，高喊林慧欣凍蒜，場面溫馨熱鬧。林慧欣表示，地方建設最後都要回到日常生活，希望讓孩子安心成長、長輩受到照顧、農民有穩定收入，也讓年輕人在自己的土地上看見未來。林慧欣競選總部暨賴瑞隆美濃後援會今天成立，包括高雄市長候選人賴瑞隆、立委邱議瑩、許智傑、邱志偉、李昆澤、李柏毅、立法院榮譽顧問陳柏惟、康裕成議長以及眾多議員兄弟姊妹等人均到場讚聲；現場更湧入兩千多名鄉親擠爆會場，高喊林慧欣凍蒜，場面溫馨熱鬧。賴瑞隆表示，林慧欣是老師出身，也是農家、客家的女兒，為了東高雄的發展，已提出完整的「六心計畫」。未來若當選市長，將與林慧欣攜手推動各項政見，提升東高雄的教育、文化、醫療、交通及民生品質。他強調，過去邱議瑩委員全力為東高雄爭取建設，高雄隊將在總統賴清德、市長陳其邁及立委邱議瑩的支持下，持續團結合作，也期盼林慧欣這樣優秀的新生代加入議會，成為地方建設重要的生力軍，力拚議會過半，讓高雄邁向下一個黃金十年。邱議瑩表示，林慧欣曾任她的立委辦公室副主任，大旗美九區也是她長期服務的地方。多年共事下來，林慧欣熟悉地方事務，也已做好投入議會工作的準備。邱議瑩笑說，從現場創意小物「放心蕉」當中，就能看見她對地方的熱愛，結合時事用行動支持在地產業，展現出新世代女性力量，懇請鄉親支持，讓林慧欣成為大旗美地區第一位女性市議員。今天的特別嘉賓陳柏惟更來到美濃，展現兩人好交情，助講時則特地用客語幽默方式表示，慧欣專業、雞婆、有經驗，絕對是大家最好的選擇。活動中，多名青年代表，將「六心計畫」政見放進「欣世袋」裡，希望林慧欣把地方大小事都放在心上，現場更有客語創作歌手陳俊名演唱競選歌曲「放心」、金曲歌后朱海君真心推薦，串聯新世代力量，期盼將地方期待一起帶進議會，展現青年新希望。林慧欣表示，鄉親最關心的，都是生活裡很實際的問題，包括孩子的教育、長輩的醫療與長照、農民的生計，以及年輕人能不能留在家鄉發展。她說，地方建設最後都要回到日常生活，希望讓孩子安心成長、長輩受到照顧、農民有穩定收入，也讓年輕人在自己的土地上看見未來。今天適逢10月11日國際女孩日，林慧欣與支持者也特別以粉紅色服裝響應，感性表示：「我是平凡的女生，但有不平凡的勇氣，也是選區唯一的女性參選人，沒有婦女保障名額，需要更多人的肯定與支持」， 謝謝許多前輩的栽培，謝謝父親與家人的陪伴，以及每一位鄉親的一句加油、一個握手，都成為她繼續走下去的力量。如今父親已經不在身邊，她仍記得父親曾告訴她，既然決定參選，就要勇敢替地方拚出一條路，懇請鄉親11月28日堅定支持，放心交給林慧欣，拚出旗美欣未來。