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▲松山高中在U19籃球聯盟單日兩戰取得1勝1敗，今天以高一球員為主出賽，成為重要練兵機會。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲U19籃球聯盟開箱新場地「台大醫學院體育館」。（圖／U19籃球聯盟提供）

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27年賽季，今（11）日在台灣大學醫學院體育館進行U19第1組賽事。HBL（高中籃球聯賽）強權松山高中因近期賽程密集，拆成兩隊分頭出賽，今天在U19聯賽以高一球員為主，可用之兵僅6至7人，單日兩戰拿下1勝1敗，成為年輕球員累積高中強度的重要磨練。松山今天首戰面對中華商海，靠著團隊45.3%命中率控制比賽節奏，第3節更把對手壓制到只拿4分，最終以53：39收下勝利。第二戰對上中信高中，松山則受到對手身高與聯防影響，進攻節奏受到限制，決勝節火力熄火，最後以41：46吞敗。松山教練張思遠表示，今天最重要的目的，就是讓這批「小高一」在沒有學長帶領的情況下，提前適應高中層級的比賽強度。張思遠說：「平常跟學長搭配，他們不太敢投籃，希望在這邊提升他們的企圖心，一切要靠自己。」松山高中上季在U19聯賽最高層級「鑽石組」封王，例行賽打出9勝1敗佳績，之後回到HBL甲組戰場，也擊敗南湖高中完成高中籃球聯賽二連霸。張思遠坦言，U19聯賽對松山的養成幫助很大。張思遠笑說：「我不是講客套話，U19聯賽真的幫助我們很多，讓很多人打出信心，跟其他球隊切磋後相信彼此都有所成長，這是很正向的循環。」對松山來說，U19聯賽不只是比賽，更是讓年輕球員提前承擔責任的平台。尤其今天在人手不足、單日兩戰的情況下，高一球員必須自己處理球權、判斷出手與防守站位，這些都是平常和學長同場時較少承擔的任務。今天松山最大亮點，是前鋒許民安。即使單日連打兩場，他仍分別攻下17分與15分，兩戰合計32分，三分球總計16投7中，命中率高達43.8%。尤其對中信一役第4節，他連續飆進2記外線，展現體能與出手信心。不過許民安賽後仍認為自己表現不夠理想。他笑說，連打兩場確實有點累，「今天切入有點猶豫，防守也有漏人，覺得表現沒有非常好。」對高一球員而言，能在單日兩戰中維持外線效率，已是相當重要的收穫。尤其松山今天陣容人手有限，許民安必須在體能壓力下持續扮演得分點，也讓教練團看到他在進攻端的即戰力。許民安出身乙組的台北市景興國中，升上高中前某天突然在社群軟體收到私訊，一打開竟是松山高中總教練葉韋喬，讓他當場嚇傻。許民安回憶：「我腦袋一片空白，他說對我有興趣，之後曾來看過幾次比賽，跟家人討論後都支持我去松山打球。」他也笑說，當下只覺得不可思議，完全沒想過是不是詐騙。從乙組球員進入HBL傳統強權松山，許民安的適應速度也備受關注。雖然學期才剛開始，他表示已經逐漸習慣體育班生活，住校雖然和家人相處時間變少，但至少仍在台北，也能透過手機和家人聯繫。許民安說，隊友之間感情很好，松山的訓練也讓他覺得新鮮，「這邊訓練很科學化，教練什麼都可以聊，每天都在學習新東西，很有趣。」