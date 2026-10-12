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▲工作人員8lo姐公開BIGBANG跳到虛脫、沒力走路的影片。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

韓國天團BIGBANG出道20週年演唱會，10月9日至11日一連3天在台北大巨蛋開唱，吸引超過12萬名VIP（粉絲名）朝聖，也是這次巡演海外首個連唱3天的城市。沒想到最終場結束後，GD（G-DRAGON）累到癱倒在舞台上的畫面曝光，工作人員「8lo姐」更公開3人在升降舞台休息的影片，太陽、大聲已經累到躺在沙發上，GD更是連起身的力氣都沒有，演唱〈MY HEAVEN〉前，疑似雙手撐地的樣子，更讓粉絲看心疼。GD的工作人員「8lo姐」11日晚間在IG限時動態公開大巨蛋演唱會幕後影片，原來3人在台上又唱又跳將近3小時，趁著升降舞台下降、準備轉場的空檔，就立刻抓緊時間休息，大聲、太陽一坐上沙發就直接癱在椅背上，雖然累得不想動，但發現有人拿手機拍攝，還是露出笑容、對著鏡頭比讚；GD則是需要保鏢攙扶才能坐下，他低著頭、整個人縮在沙發裡，明顯累壞虛脫。更讓人心疼的是，最終場準備演唱安可曲〈MY HEAVEN〉之前，GD獨自蹲跪在舞台後方，雙手撐著地板一段時間，當時太陽、大聲已經起身走向前方舞台，他卻遲遲沒有跟上，直到稍後才重新站起來繼續演出。儘管體力幾乎耗盡，GD仍堅持唱完整場演唱會，最後還與太陽、大聲一起向4萬多名台灣粉絲下跪行大禮，為連續3天的大巨蛋演出畫下句點。值得注意的是，BIGBANG演唱會結束後，太陽、大聲晚間現身台北知名韓式燒肉店「金豬食堂」舉辦慶功宴，唯獨GD未出席，有媒體報導GD是因感冒缺席，《NOWNEWS今日新聞》詢問官方原因，對方並未回應。如今幕後虛脫畫面一一曝光，粉絲也回想起GD最終場的聲音狀態，留言表示：「難怪，我就覺得他今天鼻音特別重。」尤其台北是這次海外巡演第一個連唱3天的城市，連續3晚高強度演出，GD會累癱也不奇怪。